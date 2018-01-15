Стали известны подробности поножовщины в школе в Перми

Стали известны подробности поножовщины в школе в Перми6
- 15.01.2018, 10:43
- 8,196
В результате ЧП ранены восемь учеников и учитель.
По меньшей мере девять человек - восемь учеников и учительница - получили ножевые ранения в результате инцидента в школе в Перми. Сначала местные власти сообщили о нападении на школу двух человек в масках, затем СКР заявил о драке между учащимися.
По версии местного управления Следственного комитета, утром в школе № 127 между двумя учениками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.
В ведомстве заявили русской службе BBC, что причиной драки стал конфликт между двумя учениками на почве личной неприязни.
Подозреваемые задержаны. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
По информации краевого управления МВД, в результате инцидента пострадали 10 человек - 9 несовершеннолетних и один учитель. Как уточнили в ведомстве, один из участников конфликта учится в школе № 127, а второй является ее бывшим учеником. В полиции сообщили также, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что нападение на школу совершили двое людей с масках.
Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших - учительница и 16-летний подросток - были ранены в шею и находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время их оперируют в городской клинической больнице №4.
Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, уточнили в ведомстве.
Несколько учеников убежали в расположенный неподалеку торговый центр, там же их и осмотрели врачи, отметили в минздраве.
По данным министерства территориальной безопасности края, всего в школе во время инцидента находились 743 человека - 698 детей и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы.