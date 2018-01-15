Стали известны подробности поножовщины в школе в Перми 6 15.01.2018, 10:43

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В результате ЧП ранены восемь учеников и учитель.

По меньшей мере девять человек - восемь учеников и учительница - получили ножевые ранения в результате инцидента в школе в Перми. Сначала местные власти сообщили о нападении на школу двух человек в масках, затем СКР заявил о драке между учащимися.

По версии местного управления Следственного комитета, утром в школе № 127 между двумя учениками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

В ведомстве заявили русской службе BBC, что причиной драки стал конфликт между двумя учениками на почве личной неприязни.

Подозреваемые задержаны. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По информации краевого управления МВД, в результате инцидента пострадали 10 человек - 9 несовершеннолетних и один учитель. Как уточнили в ведомстве, один из участников конфликта учится в школе № 127, а второй является ее бывшим учеником. В полиции сообщили также, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что нападение на школу совершили двое людей с масках.

Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших - учительница и 16-летний подросток - были ранены в шею и находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время их оперируют в городской клинической больнице №4.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, уточнили в ведомстве.

Несколько учеников убежали в расположенный неподалеку торговый центр, там же их и осмотрели врачи, отметили в минздраве.

По данным министерства территориальной безопасности края, всего в школе во время инцидента находились 743 человека - 698 детей и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы.