Инвестиции в возобновляемую энергетику превысили $1 триллион 4 15.01.2018, 10:56

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Мир вступает в эпоху глобальной энергетической трансформации.

Также отмечается, что затраты на производство "чистой" энергии уменьшаются

В возобновляемую энергетику с 2013 года во всем мире инвестировано более $1 трлн.

Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, сообщает nv.ua.

Также за этот период создано почти 10 млн новых рабочих мест в этой сфере.

Кроме того, отмечается, что затраты на производство "чистой" энергии уменьшаются, технологии совершенствуются, развитие возобновляемой энергетики ускоряется во всем мире.

"Мы вступаем в новую эпоху энергетической трансформации, а возобновляемая энергетика становится важным двигателем экономического роста, создания рабочих мест и социального развития, а также решает проблемы изменения климата и уменьшения вредных выбросов", - сказал генеральный директор IRENA Аднан Амин.