Минчанин спас тонущего на Цнянке пенсионера поводком для собаки 3 15.01.2018, 10:59

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Пожилой мужчина провалился под лед в месте с глубиной до 10 метров.

13 января на Цнянском водохранилище под лед провалился пожилой горожанин, передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника спасательной станции «Цнянская» Георгия Жебровского.

– Произошло это более чем в километре от спасательной станции, там глубина водоема достигает 8-10 метров. Пенсионер отошел метров 5-6 от берега и провалился, – рассказал Г. Жебровский. – На его крики первым отозвался минчанин, выгуливавший неподалеку собаку. Он подполз к тонущему и вытянул его на лед поводком. Тут на помощь подоспел и сотрудник ОСВОД, который как раз обходил территорию водоема и находился на дальнем от тонувшего берегу. Пострадавшего доставили на базу МЧС, которая располагается в метрах 500 от места происшествия.