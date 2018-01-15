Птицы в Австралии перешли к разумным методам охоты за добычей 2 15.01.2018, 11:20

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Фото: Dick Eussen

Пернатые научились «выкуривать» добычу по примеру охотников в африканских саваннах.

Природные пожары, смертоносные для многих представителей дикой природы, стали благом для некоторых птиц, которые охотятся на бегущих от пламени животных. Хищные птицы в Австралии пошли еще дальше: они решили не ждать, когда огонь разгорится по неосторожности человека, и стали самостоятельно устраивать пожары, пишет портал «Моя планета» со ссылкой на Live Science.

Австралийские ученые изучили рассказы местных аборигенов, обратив внимание, что во многих из них присутствуют так называемые огненные ястребы. Пообщавшись с представителями 12 племен Северной Австралии, ученые выяснили, что огненными птицами аборигены называют черных коршунов, коршунов-свистунов и бурых соколов, которые научились подхватывать тлеющую траву и ветви и использовать их, чтобы самостоятельно зажечь пламя и выкурить мелких млекопитающих.

«Я видел, как ястреб берет тлеющую палочку в когти и бросает ее на участок сухой травы в полумиле отсюда, а затем ждет со своими помощниками, когда появятся испуганные грызуны и рептилии. Когда эта область была сожжена, этот процесс повторялся в другом месте», — рассказал один из аборигенов.

Ведущий автор исследования Марк Бонта добавил, что некоторые хищные птицы также могут перезапускать пожары и даже переносить их через преграду, например ручей, который помог остановить огонь. При этом для разведения пламени огненные ястребы используют не только горячие веточки, но и угли из разведенного людьми для приготовления еды костра.

Найти фотографии и видео с птицами-поджигателями оказалось очень трудно, к тому же весьма сложно наблюдать за коршунами, когда вокруг пылает огонь. Чтобы лучше изучить поведение этих птиц, ученые решили присоединиться к аборигенам.

«В мае этого года мы отправляем команду на север страны, чтобы совместно с аборигенами-рейнджерами разжечь костры и проследить за поведением огненных ястребов в контролируемой обстановке. Никто раньше не проводил подобные эксперименты», — добавил Бонта.