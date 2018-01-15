Экологи: Стремительное изменение климата в Гренландии повлияет на всех 4 15.01.2018, 11:34

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Гренландия является «кухней погоды» в Северном полушарии.

Крупнейший из всех описанных лесной пожар в Гренландии был обнаружен летом недалеко от города Сисимут на заподном побережье острова.

Эксперт в физической географии Кэтрин Адамсон пишет, что пожар вызвал повышенный научный и общественный интерес не только потому, что его размер и местоположение стали очень неожиданными, но также потому, что этот природный катаклизм – еще один показатель серьезных изменений окружающей среды в Арктике, сообщает greenbelarus.info.

Гренландия является важной частью общемировой климатической системы. Лед, покрывающий порядка 80% всего острова, отражает так много солнечной энергии обратно в космос, что это оказывает влияние на глобальные температуры (этот эффект известен как эффект альбедо). И так как остров занимает стратегическое положение в Северной Атлантике, температура его талой воды практически обусловливает тенденции водной циркуляции в океане.

Гренландия особенно уязвима в вопросах изменения климата, так как температура воздуха в Арктике в настоящее время растет в два раза быстрее в сравнении со средним общемировым показателем. Описывая состояние окружающей среды в Гренландии, часто приходится говорить о новых рекордах: «самые теплые», «самые сухие», «самые влажные».

Несмотря на впечатляющие размеры, летний лесной пожар в Гренландии – это лишь отдельно взятый природный катаклизм. Опираясь только на данные о нем, мы не можем делать более глобальные выводы об общем изменении климата в Арктике.

Тем не менее, когда мы рассматриваем это событие вместе с другими экстроординарными явлениями, которые ранее были зафиксироваными экологами и другими учеными, мы можем наблюдать некоторые важные тенденции.

Ледяной покров тает

В период с 2002 по 2016 год ледник терял в массе около 269 гигатонн в год. Одна гигатонна – это один миллиард тонн. Одна тонна – это масса тела одного моржа.

В течение того же периода были замечены некоторые необычные кратковременные явления, связанные с изменением ледника.

В 2012 году таяние было особенно интенсивным – в разное время на протяжении года на 97% от общей площади ледяного покрова наблюдался поверхностный расплав. Снег растаял даже на вершине – самой высокой точке в центре острова, где высота льда достигает более трех километров над уровнем моря.

Так изменялась общая масса ледяного покрова Гренландии в период с 2002 по 2016 год. Красными крестиками обозначены апрельские показатели:

В апреле 2016 года в Гренландии наблюдались аномально высокие температуры и самое раннее начало расплава (день, когда более 10% ледяного покрова имеет по меньшей мере 1 мм поверхностного расплава).

Раннее таяние не означает, что идет период полного и катастрофического изменения, - лед не исчезнет в одночасье. Но это явление иллюстрирует, насколько серьезно и быстро лед может реагировать на повышение температуры.

Вечная мерзлота оттаивает

Несмотря на общий ледяной образ острова, окраины Гренландии достаточно болотисты, и там обитает большое количество москитов. Это «активный слой», состоящий из торфяной почвы и осадка толщиной до двух метров, который временно оттаивает в течение лета. Основная вечная мерзлота, которая может достигать глубины 100м, остается все же замерзшей.

В Гренландии, как и в целом в Арктике, повышение температуры безусловно влияет на вечную мерзлоту. Ожидается, что температура воздуха в этом регионе в XXI веке вырастет от 2,0оС до 7,5оС.

В арктической вечной мерзлоте находится более 1500 миллиардов тонн мертвых растений и животных, которых мы называем «органическим веществом». Эти растения и животные заморожены вот уже тысячи лет, но с оттаиванием вечной мерзлоты «органическое вещество» будет распадаться, высвобождая в атмосферу углерод и метан.

Если оттаивание будет продолжаться, то можно предположить, что к 2100 году вечная мерзлота высвободит 850–1400 миллиардов тонн эквивалента CO2 (для сравнения: в общем глобальные выбросы в 2012 году составили 54 миллиарда тонн эквивалента СО2). Все эти дополнительные выделения метана и углерода могут лишь усилить глобальное потепление).

Если учитывать все эти факторы, то становится ясно, почему недавний пожар, который разгорелся в высушенном торфе, стал особенно интересен для исследователей. Если вечная мерзлота Гренландии будет продолжать истончаться, то стоит говорить о наличии потенциала для еще более крупных лесных пожаров, которые будут выпускать в атмосферу огромное количество парниковых газов.

Животные виды адаптируются к изменению климата

Основные изменения в окружающей среде уже оказывают влияние на различные животные виды, обитающие в Гренландии. Яркий пример – полярные медведи, которых называют лицом изменения климата в Арктике. В отличие от других своих сородичей, белые медведи проводят большую часть времени в море. Особую важность для них представляет морской лед, так как он помогает в охоте на тюленей.

С 1979 года объем морского льда уменьшался примерно на 7,4% каждые десять лет, и причиной тому – глобальное изменение климата. Таким образом, медведям пришлось подстраиваться под новые условия и учиться иначе использовать окружающую среду для выживания.

При продолжающемся росте температур и исчезновении морского льда прогнозируется, что в ближайшие несколько десятилетий популяция белых медведей снизится на 30%, и их общее количество будет менее 9000.

Критично важно осознавать, что разные части экологической головоломки взаимодействуют между собой, и изменения одних факторов (например, снижение уровня морского льда) оказывает влияние на другие (популяция белых медведей).

Мы должны внимательно рассматривать всю систему взаимодействий, если хотим делать значимые выводы и вообще строить какие-то планы на будущее.