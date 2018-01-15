США помогут Украине в создании службы финансовых расследований 15.01.2018, 11:50

Особое внимание будет уделено борьбе со схемами по отмыванию денег.

США готовы оказать Украине помощь в создании службы финансовых расследований (СФР). Об этом заявил заместитель директора Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) Джамал Эль-Хинди во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы по взаимодействию агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности, с Государственной службой финансового мониторинга. Он также добавил, что будет активно следить за процессом создания в Украине СФР – единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", – сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросу взаимодействия СФР с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследований.

"Также Джамал Эль-Хинди отметил, что его организация готова оказывать поддержку в создании эффективного нового органа", – добавили в Минфине.

Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям – это сеть в подчинении министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращение преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данных об активах и деятельности подозреваемых лиц.

FinCEN действует на национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег, подчеркивают в Министерстве финансов Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в январе 2017 года анонсировал создание службы финансовых расследований.

22 марта 2017 года Кабинет министров Украины предварительно согласовал законопроект о создании Государственной службы финансовых расследований.