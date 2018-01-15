«Для ребенка попасть в больницу - то же самое, что провалиться в яму 1 15.01.2018, 11:59

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Волонтеры рассказали о том, как приносят позитивные эмоции в белорусские больницы.

Журналисты kp.by съездили вместе с клоунами к детям, которые лечатся в онкологическом центре.

- На этой неделе у нас несколько выездов: онкоцентр, детская сос-деревня, центр «Каритас», - делится планами руководитель минской организации Funny nose Павел Тимошук, когда договариваемся о встрече.

У нас больничные клоуны появились в 2009 году - в Гомеле. Через несколько лет команда волонтеров собралась и в Минске. А ведь в западных больницах уже много лет есть штатные клоуны. Они отличаются от тех, которых мы привыкли видеть в цирке: для больничных главное не показать невероятное шоу, а помочь детям адаптироваться в больнице. «Это терапия, а не смех и развлекаловка», - объясняют клоуны.

- В медицине есть такой термин - «миелогинии». Это негативное влияние больничного окружения на ребенка, - рассказывает Григорий Шуб, он же клоун Платон. - Когда дети болеют и их вырывают из привычных условий, они замыкаются в себе. Бывает, ребенок долго лежит в больнице, но не знает своих соседей по палате. На курсах, где учат больничных клоунов, есть такое задание. Надо представить, что мы идем по яркому цветочному полю, рядом близкие люди, а потом неожиданно проваливаемся в яму, где темно и холодно. Что почувствуете в этот момент? Приблизительно то же испытывает ребенок, попадая в больницу. Наша задача - нейтрализовать это воздействие и вернуть ребенка в обычное детство.

«Мы не говорим о болезнях»

Мы отправились вместе с клоунами в центр «Каритас» в Боровлянах. Это не больница, а что-то вроде бесплатной гостиницы, где живут семьи с детьми, которые лечатся в онкоцентре. Центр небольшой, поэтому и клоунов сегодня только трое: Алексей, Григорий и Екатерина.

В машине под зеркалом, где обычно у водителей висит ароматизатор-елочка, у Алексея Луцевича, он же клоун Асясь, - два красных носа на резинке, а в багажнике - сумки с реквизитом. По дороге серьезно обсуждаем детскую психологию, а уже через час клоуны Асясь, Платон и Крапинка в яркой одежде будут гримасничать, словно едят лимон, играть на детских барабанах и разговаривать смешными голосами.

- Грань с весельем в больнице довольно тонкая. Бывает такое, что родители не хотят видеть клоунов?

- Мы приходим не для того, чтобы развеселить детей. У нас нет задачи, чтобы все смеялись, - рассказывает Алексей.- Но мы никогда не заходим без спроса. Тихонько интересуемся, можно ли войти. И если дети или родители не настроены, мы не настаиваем. В больнице обычно как? Так заведено, что главные - врачи и медсестры. Для нас главный - ребенок и его желания. Вот ребенок и решает: пускать тебя в палату или нет.

- Какая у детей реакция, когда вместо тети в белом халате неожиданно появляется веселый клоун?

- Сразу дети реагируют настороженно на любых взрослых людей: не важно, клоуны это или нет. Но быстро они начинают доверять и общаться с клоунами, отрываются от привычного состояния. Родители могут отдохнуть хоть немножко - приятно видеть, как они улыбаются.

Клоуны работают с детками в разном состоянии. Кто-то не разговаривает или не ходит. Но о состоянии детей Алексей говорить наотрез отказывается.

- Мы это даже не обговариваем, не говорим о болезнях. Это этика. Клоуны могут узнавать эти нюансы только для того, чтобы понимать, как взаимодействовать с детьми. Мы беспрекословно слушаем врачей и медсестер, - объясняет Алексей Луцевич. - Ребенок может не разговаривать, недавно в хосписе был такой случай. Но эмоции его были настолько выразительными! Родители сказали, что никогда еще не видели своего ребенка таким эмоциональным.

«Ребенок может быть веселым, а через минуту расплакаться или стать агрессивным»

У больничных клоунов есть свой график, где расписано, куда и в какой день отправляется каждый из них. Клоун должен съездить в больницу не меньше двух раз в месяц. Но в некоторые месяцы получается и по 10 - 12 выездов. Программа, по которой работают с детьми, у клоунов есть, но в каждой новой компании сюжет разворачивается по-своему, без импровизации не обойтись. Часто дети предлагают что-то свое.

Приезжаем в «Каритас» - и здесь происходит волшебное перевоплощение. Яркое платье и штаны, огромные ботинки и главный атрибут - нос - и вот перед нами уже не Катерина, Алексей и Григорий, а Асясь, Крапинка и Платон.

- Момент надевания носа должен быть скрытым, - предупреждает Алексей. - Когда надел нос, все, ты в образе!

Напоследок ребята дезинфицируют руки спиртом, разминаются, и мы отправляемся по комнатам, чтобы собрать всех детишек в игровую. В этот раз решили устроить представление для всех вместе, чтобы дети смогли не только встретиться с клоунами, но и познакомиться. Клоуны Платон и Асясь стучатся по комнатам и приглашают всех на первый этаж.

- У дочки такое состояние, что ей будет очень тяжело долго быть среди людей, но вы зайдите на минутку к нам в комнату, - зовет папа с годовалой малышкой на руках. Асясь достает мыльные пузыри. - Боится, что сейчас опять какой-нибудь укол сделают.

В игровой комнате собрались почти все, кто был в это время в палатах.

- Не стесняйся! Помаши клоуну ручкой! Погладь его! Ну, скажи! - направляют мамы и папы детей, пока малыши наблюдают - удивленно и немного побаиваясь.

Знакомство, игра на музыкальных инструментах, песни - вполне себе обычные клоуны и привычные развлечения. За исключением нескольких моментов. В игре, где надо назвать свое имя, а потом фрукт на ту же букву, родители Никиты первым делом вспоминают про лекарство нитроглицерин, а только потом в голову приходит слово «нектарин».

- Сложность в том, что у детей очень быстро меняется настроение и они быстро устают, - объясняют клоуны еще одну особенность. - Ребенок может быть веселым, а через минуту расплакаться или стать агрессивным - это нормально. Это зависит не от ребенка, у них такое лечение - гормональные препараты, химиотерапия. Кому-то тяжело долго находиться среди людей, кто-то просто очень застенчивый. В любой момент можно уйти.

Восьмилетний Максим с клоунами был самым активным. Больше всего, как признался после представления мальчишка, ему понравился Платон. Платон, он же Гриша, тоже восторгался, какой смелый мальчик: не стеснялся ничего, взял детскую гитару и начал играть на ней вместе с клоунами.

- Это ты всегда такой смелый? - спрашиваю.

- Ну… ага, - скромничает Макс и отводит глаза, улыбаясь

- Сегодня он превзошел наши ожидания! - делится мама Ольга. - Платон его, конечно, заинтересовал. Детей отвлекают, даже взрослым интересно - посмеялись от души. Этого очень не хватает - отвлечься от мыслей о болезнях очень хочется.