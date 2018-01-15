Михаил Захаров: Уровень КХЛ потянула бы вся «Юность» 1 15.01.2018, 12:01

Михаил Захаров

Тренер минской хоккейной дружины поделился впечатлениями после завоевания Континентального кубка.

В воскресенье «Юность» дома завоевала Континентальный кубок – третий раз в клубной истории. Белорусская команда обыграла казахстанский «Номад», ранее были повержены и «Риттен» (2:1) и «Шеффилд» (5:4), пишет «Трибуна».

После воскресного матча слово держал главный тренер минчан Михаил Захаров. Специалист руководил «Юностью» еще когда она выигрывала Континентальный кубок 2007 года. Естественно, у экспрессивного коуча на итоговой пресс-конференции спрашивали не только о прошедшем турнире. В ответ Захаров говорил о перспективах «Юности» в КХЛ, пригласил соперников в экстралигу и рассказал, при каких условиях его команда выиграет Лигу чемпионов.

– Серьезно готовились к этому турниру. Видели, что «Номад»–молодая команда. При счете 3:1 была поставлена задача не пропустить. Ребята молодцы, хорошо играли на пятаке, забрасывали красивые шайбы. Четвертый гол особенно понравился. Противник был жесткий и неуступчивый: игроки «Номада» хорошо держали шайбу, «три в два» после наших ошибок атаковали. Всех с победой!

– В начале третьего периода «Номад» сократил отставание с 4:1 до 4:2. Что чувствовали?

– Сердце не екнуло. Ты же смотришь хоккей, все видел. Под контролем держалась игра. Необязательный гол, конечно, но…

– Среди лучших игроков турнира нет хоккеистов «Юности». Обидно?

– Ситуация такая, что в «Юности» все лучшие. У организаторов призов не хватило. 6:2 о многом говорит. То есть 5:2. У нас главный приз Лига чемпионов. Остальные–утешительные.

– Как вам поддержка трибун и организация турнира в целом? Лучше, чем в 2011 году, когда играли на «Минск-Арене»?

– И тогда была на уровне организация. Тот турнир тоже был знаковым. Установлен рекорд – 45 тысяч зрителей посетило тот суперфинал. Сегодня нет команды, которая побьет этот рекорд. Даже мы не сможем, почему-то. Не знаю, почему. Неважно.

Болельщики молодцы, пришли, поддержали. Рады, что они посетили наши матчи.

– Вы с «Юностью» участвуете и иногда побеждаете в Континентальном кубке давно. Как изменился уровень турнира с 2007 года, когда вы побеждали в первый раз?

– Тогда играли российские и финские команды. Та победа была знаковой. Но потом немного уровень турнира упал: команды из некоторых стран перестали участвовать. А теперь статус Континентального кубка снова вырос, потому что победа дает путевку в Лигу чемпионов. Сегодня «Юность» в Лиге чемпионов. Это очень правильно, что победителю Континентального кубка дают эту путевку. Лига чемпионов – хороший турнир, поэтому команды будут стремиться побеждать в Континентальном кубке, чтобы эту самую путевку добыть для своей страны.

– Какое место заняли бы «Номад», «Риттен» и «Шеффилд» в экстралиге?

– Они проиграли, так что я даже не знаю. Один матч – не показатель. Как можно определить, какое место, если они не играют в экстралиге? Надо звать их в свой чемпионат.

– После победы ведущий матча сказал: «Думаю, мы все убедились, что страна заслужила второй клуб КХЛ. Как минимум». А вы с ним согласны?

– Не знаю, как мы, а казахи заслужили. У них организовывается вторая команда, если читали. Мы разговаривали с ними – там очень серьезно к этому относятся. Две команды в КХЛ, две в ВХЛ и две в МХЛ. Это будет мощный противник для нашей страны.

Если мы хотим двигаться дальше, больше белорусов должно выступать в КХЛ. Но не мне решать, нужна или не нужна вторая команда в КХЛ. Вы знаете, у нас решают где-то там (показывает палец вверх – прим.). Но второй белорусской команды в КХЛ не будет – вы не переживайте. Это я могу однозначно сказать. По моей информации… Я об этом знал еще 10 лет назад. Просто говорил, чтобы всех немножко нервировать. Как только скажу об этом, у нас тут некоторые аж подскакивают.

– Для вас было бы круче Лигу чемпионов выиграть или когда-нибудь «Юностью» в КХЛ поруководить?

– Мы же о КХЛ сказали – второй белорусской команды там не будет. Зачем об этом говорить. Все говорят, что у нас проблемы с финансами в стране. Поэтому второй команды и не будет. Наверное, такая ситуация есть. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужен бюджет как у минского «Динамо». Если у «Юности» он будет, тогда можно… Как ты выиграешь, когда вся твоя команда получает, как три игрока шведской? И то не топовые. Они как вся «Юность».

– Еще вопрос…

– А вы представиться можете?

– Антон Рогач, Tribuna.com – мы же как-то встречались, интервью делали.

– А, я подзабыл просто. Откуда еще раз?

– Tribuna.com.

– Ай. Вы у всех интервью берете. Хороший конкурент «Прессболу». А где-то и обходите их, я так думаю.

– Так вот, вопрос. В конце декабря вы были недовольны игрой Ногачева и Скабелки. Они исправились?

– Ну да, они все хорошо сработали. Но Ногачев и Скабелка должны еще лучше играть: свой уровень они все равно не показали. Ребята должны выходить, а все должны видеть, что это игроки уровня КХЛ. Но, думаю, ребята это понимают. Скабелка все лето не тренировался, поэтому пришел с слабыми физическими кондициями.

– А кто-то из «Юности» уровень КХЛ потянул бы?

– Вся команда потянула бы. Последними бы точно не были.

– Уже в среду игра чемпионата с «Шахтером». Опасаетесь?

– Конечно, опасаемся. Чего спрашиваете? Здесь все уже такие мэтры. Еще как опасаемся! Сижу тут на пресс-конференции – только и думаю, что там происходит в раздевалке. Быстрее бы дернуть туда. Но приду – будет уже поздно.