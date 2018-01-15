Символическое совпадение: двойной юбилей в год 100-летия БНР 15.01.2018, 12:06

Роман Скирмунт

История Беларуси неотделима от судеб тех, кто боролся за ее независимость.

В Беларуси уже стартовали мероприятия по случаю 100-летия провозглашения БНР. Но в этом году есть еще один знаковый юбилей для белорусской государственности - 150-летие премьера БНР, крупного политического деятеля страны Романа Скирмунта, сообщает racyja.com.

Историк-краевед Эдвард Злобин уверен, что по этому поводу также будет ряд торжеств, но главное – привести в порядок захоронение Скирмунта: «Самое главное - чтобы к 150-летию со дня рождения Романа Скирмунта место его захоронения было приведено в порядок. Оно известно, но обозначено на карте в начале 90-х. В конце 90-х было какое-то упорядочение. Но все это не на том достойном уровне, которого заслуживает такая личность, как Роман Скирмунт».

Роман Скирмунт известен как спонсор первых белорусских газет и национально-демократических организаций. Также в 1917 году он возглавил первый политический орган белорусского народа - Национальный Комитет.