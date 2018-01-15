В Пинском районе провалился под лед и утонул 15-летний школьник 1 15.01.2018, 12:16

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Подросток нес ссобойку брату-рыбаку.

14 января в водохранилище Погост обнаружили тело 15-летнего жителя деревни Чухово. Об этом tut.by сообщили в областном совете ОСВОД.

В тот день брат погибшего отправился на заледеневший водоем на рыбалку. Через несколько часов он позвонил школьнику и попросил принести ему что-нибудь перекусить. Подросток взял ссобойку и отправился к брату. По дороге он провалился в промоину и ушел под лед.

Тело мальчика нашли рыбаки. К сожалению, спасти его уже было невозможно.