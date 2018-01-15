Российские олигархи лихорадочно распродают активы 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

15.01.2018, 12:26

3,644

Удивительно, как санкции США влияют на «великую и могучую державу».

Конец 2017 и начало 2018 года стали своеобразной лакмусовой бумажкой для проявления того, что в ближайшее время будет ожидать не только российскую экономику в целом, но и элитные слои населения страны-оккупанта.

Как известно, в первом квартале этого года США введут в действие новый пакет санкций против России, которые не только коснуться оборота ценных бумаг РФ, но и целого ряда персон не последнего порядка. В списке «избранных» от 50 до 300 человек, но по большей части, кто в их числе - неизвестно. Тем не менее, по ряду тенденций можно оценить степень переполоха в стане российских элит, ведь те стали лихорадочно избавляться от своих активов.

К примеру, Леонид Михельсон, занимающий первое место в РФ по объему личного состояния, превышающего $18 млрд, и являющийся председателем правления ПАО «Новатэк», вдруг решил избавиться от 14,4% акций газоперерабатывающей компании «Сибур». Причем в пользу Газпромбанка.

Другой тяжеловес российского олигархата - Алишер Усманов, слил 58% ООО «Новый Медиа Холдинг» и 75% «СТС-Медиа». А миллиардер Виктор Вексельберг продал 17,9% акций золотодобывающей компании «Petropavlovsk».

Практически все сделки проводятся через офшоры, и, стоит отметить, бюджет РФ от этих продаж не получит сколь-нибудь стоящей выгоды. Также интересно и то, что многие олигархи, совершающие сейчас такие масштабные продажи, на данный момент не состоят в санкционных списках. Следовательно, иначе, как подготовкой к попаданию в таковые, назвать столь массовый слив активов нельзя.

Удивительно, как санкции США влияют на великую и могучую сверхдержаву. А ведь они, как известно, только на благо!

Александр Коваленко sprotyv.info