Строитель малой родины Лукашенко помогал сыну «делать деньги» за счет конторы 15.01.2018, 12:46

Николай Патрончик

Новые подробности дела Николая Патрончика.

Уголовное дело за хищение имущества в особо крупном размере возбудили в отношении начальника Круглянской передвижной механизированной колонны № 266 Николая Патрончика и его сына. Той самой ПМК, которая отстраивала малую родину Лукашенко и делала его резиденцию "Александрия-2".

И отец, и сын сейчас под стражей. На их имущество и деньги наложен арест, сообщает Следственный комитет.

По предварительной информации, глава Круглянской ПМК в начале 2014 года вступил в сговор со своим сыном с целью завладения денежными средствами предприятия. 31-летний обвиняемый зарегистрировал как индивидуального предпринимателя своего знакомого, но работал сам, передает tut.by.

Следуя указаниям Патрончика-старшего, сотрудники ПМК закупали автозапчасти у субъектов хозяйствования через предпринимателя, то есть Патрончика-младшего. Деньги перечисляли на расчетный счет ИП.

— При этом к закупочной цене осуществляли надбавку, которая в некоторых случаях достигала 100%. В результате суммовая разница между закупкой и продажей автомобильных запчастей составила более 1 млн 50 тыс. рублей (более полумиллиона долларов. — прим.), — пояснили в СК. — Таким образом, Круглянской ПМК № 266 был причинен ущерб в особо крупном размере.

Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела. Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению сделок, осуществляется процессуальное закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна №266» (ПМК), где работают больше тысячи человек.

ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию Лукашенко «Александрия-2».