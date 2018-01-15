Виталий Родионов завершил игровую карьеру 9 15.01.2018, 13:19

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Виталий Родионов

Форвард БАТЭ принял решение завершить cпортивную карьеру.

Форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов заявил о завершении футбольной карьеры, пишет «Трибуна».

«Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации.

Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры. Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам – вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!» – заявил Родионов.

Сообщается, что Родионов продолжить работать в структуре борисовчан.

Напомним, Родионов перешел в БАТЭ в начале 2006-го и с тех пор провел за команду 412 матчей и забил 161 мяч. Вместе с «желто-синими» нападающий 12 раз становился чемпионом Беларуси, трижды завоевывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок Беларуси.

Добавим, что в своем последнем чемпионатном поединке – выездном с «Городеей» – Родионов оформил дубль, позволивший БАТЭ добиться ничьей 3:3 и завоевать очередной титул.