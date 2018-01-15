Петр Порошенко: Гимн Украины будет звучать в Крыму и Севастополе 13 15.01.2018, 13:26

3,852

26 лет назад была утверждена современная редакция национального гимна Украины.

Гимн Украины будет звучать в деоккупированном Крыму и Севастополе, а также на территориях Донецкой и Луганской области, заявил президент Украины Петр Порошенко 15 января, комментируя 26-летие музыкальной редакции государственного гимна страны.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. Такие моменты укрепляют в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Гимн Украины основан на композиции «Ще не вмерла Україна», слова Павла Чубинского (1862 год), музыка Михаила Вербицкого (1863 год). Использовался в качестве неофициального гимна в период Украинской революции 1917-1921 гг., в 1939 году утвержден как государственный в Карпатской Украине. 15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна, 6 марта 2003 года законом установлен текст гимна, несколько отличающийся от варианта Чубинского.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.