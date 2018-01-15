«Мы хорошая семья, а у ребенка такие проблемы» 3 15.01.2018, 13:59

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Наталья Поспелова

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Психолог рассказала о том, почему в Беларуси дети убегают из дома.

Что ни день достоянием общественности становится случай с ушедшим, пропавшим, сбежавшими, потерявшимся, счастливо найденными, тонувшим и т.д. Такие ситуации воспринимаются в обществе более чем чувствительно: в силу возраста и незрелости дети не могут выжить без поддержки и помощи, а потому многие взрослые ищут средства, чтобы уменьшить число таких случаев. Всем присущ страх за детей. Это правильно, это жизненно необходимо, это на уровне инстинктов и это неистребимо, даже с возрастом, стажем, и несмотря на занимаемое положение.

Наталья Поспелова, специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот, рассказала tut.by о корнях и методах решения проблемы:

«Нешуточная риторика разгорается в социальных сетях в отношении Даника, не вернувшегося из школы, и, к счастью, благополучно найденного после проведенной ночи в каком-то подъезде. Звучат резкие высказывания, что семью мальчишки надо бы проверить на СОП т.е., т.к. из хороших семей дети не уходят, тем более что данный случай ухода у мальчишки был уже не первым. Вносятся предложения высечь парня, собрать ему чемодан и поставить его, как принца из сказки, перед выбором «домой, в приют, на все четыре стороны», также дебатируется возможность оценить его поведение у психиатра.

Лично я лишена возможности давать подобного рода указания, поскольку не знаю ни взрослых, ни ребенка, ни их отношений. Однако в реализации утилитарных воспитательных целей даже советы с изрядной долей обобщенности могут оказаться полезными. Другим родителям.

Действительно, формула «проблемное поведение детей — проблема в отношениях с родителями» давно и прочно вошла не только в педагогический, но и общественный обиход. Эта формула сразу же отвечает на вопрос «кто виноват», а потому приветствуется теми, кто не хочет заморачиваться на тему «что делать?».

Коль ребенок не вернулся из школы домой и сутки где-то шастал — значит, боялся разборок, наказания за вымазанные штаны или бонстиков, полученных не совсем прозрачным путем. Выходит, мальчишку в семье застращали, наказывают, относятся к нему с позиций повышенной требовательности. На мой взгляд, это слишком плоско и несколько бездетно, поверхностно.

Полагаю, что мальчик, в силу своей ранимости, чувствительно относится к реакции своих родителей на свои детские неприятности. Повышенная чувствительность позволяет ему видеть, что мама пугается, как только он делится с ней своими проблемами. Или папа, узнав о неприятном случае, сильно переживает. Тем более папа — педагог, а с таких спрос особый, у них же диплом! А, значит, их дети должны быть ходячими образцами воспитанности, успеваемости и прилежания. А если не получается — как же тебе чужих детей можно доверять, если у твоего собственного ребенка проблемное поведение? Ну и далее в таком же ключе.

В общем, я именно о внутренней реакции родителей на неформатное поведение детей. Эта реакция у многих родителей одинакова: страх, стыд, смятение, боль, обида (посрамил, не оправдал, а мы старались… выходит, все зря?). Не желая всякий раз переживать вслед за своими взрослыми подобные чувства, дети нередко оттягивают, как могут, момент признания. Проще говоря — они нас ранить, расстроить боятся. Потому как знают, что маме станет больно и обидно. А папе — стыдно, он же учитель! И другие родители над ним смеяться будут.

В такой ситуации вполне объяснимо стремление не пойти домой, чтобы… не расстраивать маму и не огорчать папу. А мы тут про страх наказания за вымазанные штаны, про отсутствие надлежащего морального семейного микроклимата… При чем тут штаны и климат? Тут все гораздо глубже.

Поэтому первое пожелание родителям: держите лицо перед лицом неприятностей вашего ребенка. Т.к. ваш внутренний ответ на проблемы ребенка мгновенно считываются, и он вслед за вами проваливается в гнетущее переживания. Мало выстроить отношения со своим ребенком на доверии, хотя и это дорогого стоит, — важно «держать удар» и в анализе каждого случая из его детской практики, которым он откровенно делится с вами, передавать ребенку сообщения о преодолимости ситуации, показывать способы ее решения, психологически устойчивые способы реакции на ситуацию, уверять в том, что ничего существенного, на самом деле не произошло: вымазанные штаны постираем, бонстиков раздадим или подарим, новых наживем. Фильтруйте свои чувства перед лицом детских шалостей и проблем. Все преодолимо, пока вы решаете проблемы всей семьей. И потом, не подтачивайте веру ребенка в своей безусловной силе и могуществе. Это для дитяти — точка опоры. У кого искать поддержку, если свои собственные родители размазались и хвост поджали?!

Второй совет, который хотелось бы дать родителям ранимых, чувствительных детей. Чувствительным детям легче поделиться сокровенным … с чужим человеком, как ни парадоксально. Более того, ранимые детки достаточно легко открываются постороннему человеку. Это ведь просто: чужой в твоей семье не живет, с ним поговорил полчаса, — и вы разошлись. Это не то, что мама, которая будет переживать за твою ситуацию с понедельника до четверга, и тебе будет тяжело видеть, как она волнуется, ночами не спит и нервничает. Потому таким ребятам показан психолог, внимательный социальный педагог, с ними ранимому ребенку проще делиться переживаниями, чем со своими родными.

Как помочь своему ребенку справиться с тяжелыми переживаниями? Иногда родитель видит, что разговоры и утешения не помогают, и дитя все никак не может выбраться из состояния внутреннего конфликта, замешанного на обидках и страхах. Для младших школьников реальную помощь может оказать прописывание своих чувств. Если чувствуете, что ребенку сложно проговорить свою беду, попросите его написать вам же письмо. Или письмо бабушке, другу — пусть он в письме попытается рассказать о ситуации своими словами, лишь подсказывайте сюжетную линию этого «письма», помогайте ребенку проговорить и отпустить то, что накопилось внутри. А внутри — очень непростые эмоции. Именно не простые: не хорошие и не плохие, просто с ними надо поработать. Кстати, именно благодаря такому письменному сочинению можно узнать, как на самом деле развивались события после того, как мальчишка ушел из школы. Попробуйте! Тогда следующий день, когда родители разрешили пострадавшему не идти в школу, пройдет продуктивно и с пользой для детско-родительских отношений.

Фото используется в качестве иллюстрации. Игорь Ремзик, TUT.BY

Над детьми из приличных семей нередко как домоклов меч висит эмоциональная вывеска благополучия, если можно так выразиться. Под этой вывеской хорошей (учительской тем более) семьи не приветствуется неформатное поведение, «плохие эмоции», надо улыбаться, быть довольным жизнью и беспроблемным. Это нелегко. За этой витриной скапливаются тяжелые переживания, не имеющие выхода. Иногда тонкую крышечку срывает, и вот — уход из дома, скандал в школе, разборки со сверстниками…

Учите своих детей переживать и справляться с разными эмоциями, показывайте варианты переживаний и сопереживания. Не запрещайте детям плакать, обижаться, выяснять отношения. Не обесценивайте их эмоции, иначе есть риск загнать их в диссимуляцию — состояние, когда человеку приходится скрывать то, что у него на душе, выбиваясь из сил делать вид, что ему классно, ничего страшного. Помните, это наше детское, после того, как поссорился, испугался, ушибся: «ничего не больно, курица довольна!». Настроенность взрослых получать только положительные переживания от детей приводит детей к тому, что они выбиваются из сил, желая нам это показное благополучие сорганизовать. Это серьезная психологическая проблема.

Во всем мире специалисты отмечают: число диссимулирующих детей растет. Испытывая тяжелые чувства и не находя способа их прожить, дети «изображают радость», поскольку видят, как болезненно их взрослые переживают их проблемы. А взрослые, заточенные на перфекционизм, реально страдают от неудач своих детей: как так? Мы — хорошая семья, а у нашего ребенка такие проблемы…

В подобных ситуациях ребенок научается скрывать от родителей свое состояние, вынуждается в одиночку справляться с тяжестью на душе. Может, некоторые родители в этом месте поднимут палец вверх: наконец-то найден способ воспитать сильного духом, не нюню, не тямтю-лямтю, это в жизни пригодится. На самом деле это — про предательство, т.к. ребенок не получает эмоциональной поддержки от своих взрослых в трудную минуту.

Еще один совет рискует побить рекорды банальности. Но все же. Старайтесь относиться к своим детям безоценочно. Жизнь такая, что начиная от момента зачатия уже идет сравнение детей. Родился — сходу выставляется медицинская оценка (по шкале Апгар), чуть позднее — педиатрическая, далее — педагогическая, и так всегда. Нас оценивают, премируя и продвигая по карьерной лестнице, награждая и привлекая к ответственности. Но у каждого должно быть одно место в жизни, где принимают таким, как ты есть: и хорошо, когда это семья.

Нам, взрослым, можно поучиться благородству и безоценочности у своих детей. Для ребенка его родители самые лучшие просто по факту родительства, и ни один ребенок не додумается сравнивать свою маму с другой мамой, особенно по опциям знаний, умений и навыков.

Есть устойчивое, практически уже крылатое выражение неизвестного мне автора: «На родительском языке слово «любить» звучит как «время, которое вы проводите с ребенком». Будьте вовлечены в своих детей и глубже чувствуйте их. У них можно многому научиться».