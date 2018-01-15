Валерий Минец: Ожидаю от празднования 100-летия БНР консолидации 1 15.01.2018, 14:07

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Валерий Минец

Мирное праздничное шествие – самая важная часть Дня Воли-2018.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец.

- Что для вас означает 25 марта - день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики?

- В первую очередь, для меня это очень значимый праздник. День Воли - дата, которую нужно праздновать на государственном уровне, хотя очевидно, что на сегодняшний момент это делать невозможно. Но тем не менее, мы должны стремиться к этому.

Я считаю, что в это день должны пройти праздничные мероприятия, в первую очередь мирное шествие.

Я склоняюсь к тому, что празднование Дня Воли постепенно нужно распространить на всю территорию нашей страны. Праздничные мероприятия должны проводиться в областных и районных городах. Тем более, что в этом году мы отмечаем столетие БНР.

А после окончания мирного праздничного шествия, я за то, чтобы в кругу друзей отметить этот праздник. Со временем 25 марта, как национальный День Независимости, должно заменить собой 3 июля.

- Завтра в офисе профсоюза РЭП состоится собрание оргкомитета по проведению акции в День Воли. Что вы ожидаете от него?

- Я ожидаю консолидации. Все демократические силы должны объединить свои усилия — это самое важно ожидание от собрания оргкомитета.

Столетие Белорусской Народной Республики должно поспособствовать объединению, как минимум, чтобы все вместе достойно отпраздновали.

Напомним, 16 января, в 14:00 в офисе профсоюза РЭП пройдет встреча, посвященная подготовке акции 25 марта. На нее БНК пригласил более 30 человек. Среди них не только представители политических партий и организаций, но также писатели, художники, музыканты, историки, ученые.