Глава МИД Польши свой первый заграничный визит совершит в Софию 1 15.01.2018, 14:19

Яцек Чапутович

С начала года Болгария начала председательство в Совете Европейского союза.

Столица Болгарии – София – станет первым пунктом первого зарубежного визита нового министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. С начала года Болгария начала председательство в Совете Европейского союза, сообщает «Польское радио».

В дипломатическом ведомстве Польши сообщили, что в понедельник 15 января в Софии Яцек Чапутович проведет переговоры с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Он встретится также с министром по вопросам председательства Болгарии в Совете ЕС Лилианой Павловой.

Как отметили в пресс-службе МИД, визит подтверждает волю Польши к развитию хороших двусторонних отношений и близкого сотрудничества, а также поддержку болгарского председательства в Совете Евросоюза. Во время переговоров главы польской дипломатии в Софии будут преобладать вопросы двусторонних отношениях и регионального сотрудничества, а также повестки дня ЕС. «Визит будет также возможностью для представления приоритетов Польши во время непостоянного членства в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах», - говорится в коммюнике.

На прошлой неделе в Софии с участием евросоюзных лидеров и болгарской власти состоялась инаугурация председательства этой страны в Совете Евросоюза. Премьер-министр Бойко Борисов сказал, что перечень дел, которыми будет заниматься Болгария, является длинным. В частности, он говорил о миграции, кибербезопасность и ситуации в Западных Балканах.

Бойко Борисов подчеркнул, что переговоры с польской стороной будут касаться также запущенной в отношении Варшавы Европейской комиссией статьи 7 Договора о ЕС.

«Очень важно проложить путь к взаимопониманию между Польшей и Еврокомиссией», - заявил премьер Болгарии.