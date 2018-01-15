«Подъем – в пять, работать до полуночи, назавтра – на работу» 11 15.01.2018, 14:26

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Работницы ОАО «Хальч» в суде рассказали, что работали по 18 часов, а их увольняют без выходного пособия.

В суде Ветковского района прошло досудебное рассмотрение иска птичниц к ОАО «Хальч», пишет praca-by.info.

Суть претензий женщин такова. Скандальное предприятие закрывает убойный цех, и без работы остается более 170 человек. Часть из них руководство решило сократить (при этом работник получает три среднемесячных оклада), а остальных, произвольно выбранных, – просто уволить по окончании контракта. Четверо из оставшихся без компенсации женщин обратились в профсоюз РЭП; правовой инспектор Леонид Судаленко предложил птичницам добиваться увольнения по ст. 41 ТК РБ: по требованию работника из-за нарушений контракта.

Обращение в независимый профсоюз не осталось без внимания начальства и местных чиновников: юрист ОАО «Хальч» в грубой форме заявил работницам, что они «не туда вступили»; газета «Гомельская правда» отрапортовала о поиске работы для бывших работников убойного цеха; с каждой из четырех женщин, обратившихся в РЭП, беседовал председатель райисполкома. В результате одна из птичниц решила дождаться обещанной ей работы в «Особино», отказавшись от претензий; вторая воспользовалась правом уйти на больничный по беременности и родам; до суда дошли Лариса Сорокина и Елена Котлярова.

Леонид Судаленко с доверительницами в суде

Работницы обращались в Управление госдепартамента инспекции труда, пришел ответ, в котором подтвердили нарушения: несвоевременную выплату отпускных и переработки. На основании этих нарушений по инициативе Департамента начат административный процесс.

Лариса Сорокина и Елена Котлярова рассказали, что они отдали птицефабрике очень много времени и сил, и теперь им очень обидно, что наниматель так несправедливо с ними поступает:

– Устроились на работу, и директор сказал: «Надо запустить фабрику!» Работали и по 17, и по 18 часов. Мы пришли «с улицы», мы не умели работать обработчиками птицы. Сами учились! Не затрачивали средства предприятия на наше обучение. Научиться было очень сложно. Птица обрабатывается вручную. Учились со слезами, с нервами; учили друг друга; некоторые не выдерживали, прямо в процессе бросали и уходили. Мы начали с трех тысяч кур за смену, а вышли – на двадцать пять тысяч. Оплата от этого, конечно, не изменилась.

Работницы рассказывают, что рабочее время фактически было не нормированным, а переработки никто не отмечал:

– По сколько часов работали? – когда как получалось. Нас никто не отпускал. С проходной не выпускали, как будто закрытое производство. Представьте: начинаем в семь утра; то есть, нужно в пять утра встать, чтобы к шести успеть на автобус. Обедали в двенадцать дня. А заканчивали – в 10, 11 часов вечера; а бывало, что и в полночь. А на следующий день – на работу. Работали каждый день, а иногда – и в субботу, и в воскресенье.

Такой рабочий график, по словам птичниц, хоть и выматывал, но не вызывал желания протестовать:

– Было тяжело, но мы уже свыклись: как будто так и надо.

Расчетный листок Ларисы Сорокиной

В суд женщины отправились из-за того, что их увольняют без выплаты пособия, невзирая на предыдущие заслуги; более того: осуждают и угрожают за попытку получить то, что причитается им по закону:

– Конечно, нам обидно, поэтому мы и пошли в суд, чтобы нам по-хорошему объяснили, за что так с нами поступают.

Леонид Судаленко сравнил иск хальчанских птичниц с претензиями работниц «Каштана»:

– В обоих делах наниматель нарушает права работников; и на «Каштане», и на «Хальче» Департамент инспекции труда подтвердил нарушения; в деле «каштанок» мы победили в суде первой инстанции; надеюсь, что и с нашим иском суд поступит по закону, и решение будет принято в нашу пользу. В любом случае, мы будем бороться за права работниц до конца; если понадобится, пойдем и в областной суд, и в Верховный.

Юрист объяснил правовые основания требований истиц к нанимателю:

– Мы предложили работницам ОАО «Хальч», которые вступили в наш профсоюз, наиболее выгодный вариант. У них был вариант: согласиться с увольнением по окончании контракта и уйти без всякого выходного пособия – без копейки денег на улицу, или попробовать побороться за три среднемесячные зарплаты.

Правовой инспектор профсоюза РЭП рассказал о позиции на суде руководства ОАО «Хальч»:

– Юрист и директор категорически не согласны с иском. Директор говорил, что денег у предприятия нет, платить нечем, поэтому, если бы мои доверительницы согласились с увольнением, то могли бы – по словам директора – перейти работать в “Особино”; а так как они не согласились, то руководство якобы ничего не нарушило.

По словам Леонида Судаленко, о тарифном соглашении, которое запрещает не продлять контракт с добросовестным работником, директор и юрист «Хальча» даже не слышали и не знают, что его нормы распространяются на птицефабрику.

Правовой инспектор профсоюза РЭП утверждает, что у ОАО «Хальч» была возможность поступить законно, невзирая на необходимость ликвидации цеха:

– Я сказал в суде: «Раз у вас сложная ситуация, нужно было сокращать людей с выплатой пособия, а не просто увольнять. Мы с уважением относимся к экономическим трудностям на предприятии; нисколько не умаляем ваших прав в части сокращения работников. Пожалуйста, выплачивайте работникам причитающуюся компенсацию, и все. Но вы пошли по худшему пути. Вы нарушили все, что можно, во время трудовых отношений; в том числе – не выплачивали вовремя отпускные; а сейчас – увольняете работниц в нарушение тарифного соглашения, хотя на это у вас права нет; это – очень грубое нарушение.

Следующее заседание пройдет в суде Ветковского района в пятницу, 19 января.