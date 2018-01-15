В Беларуси отступает зима 3 15.01.2018, 14:34

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На Крещение будет до +2 °С .

Антициклон, который принес в нашу страну морозную погоду, уходит на Поволжье. Погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут снег, метели и порывистый ветер. Температура начнет повышаться, и на Крещение сильных морозов не предвидится. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Во вторник, 16 января, погоду будет определять периферия антициклона, так что еще будет без существенных осадков. Днем по западу республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью до −8…−14 °С, максимальная днем от -2 °С по юго-западу до -10 °С по северо-востоку страны.

В середине недели погода начнет меняться. В среду на большей части территории ожидаются снег, метель. Ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку страны сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью до −6…−11 °С, по юго-западу страны мороз ослабеет до −3…−5 °С, максимальная температура во второй половине дня составит −4…+1 °С.

18 января в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…−7 °С, максимальная температура днем составит −4…+1 °С.

В пятницу, на Крещение, во многих районах страны снег, днем местами мокрый снег. Кое-где ожидается порывистый ветер и метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью до −1…−7 °С, максимальная температура днем составит −3…+2 °С.