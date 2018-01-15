КНДР отправит оркестр на Олимпиаду в Пхенчхане 10 15.01.2018, 14:47

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Делегация КНДР на переговорах в Панмунджоме

Соглашение о выступлении оркестра было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом.

Северная Корея согласилась направить оркестр из 140 музыкантов для выступления во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее в феврале. Об этом сообщило в понедельник правительство Южной Кореи, сообщает «Радио Свобода».

Соглашение о выступлении оркестра было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. Оркестр выступит в Сеуле и в Ганьнуне, недалеко от Пхёнчханя, где пройдут Игры, говорится в заявлении Министерства Южной Кореи по делам объединения.