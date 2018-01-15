Что электробус делает на АЗС в Минске? 27 15.01.2018, 15:06

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18-метровое транспортное средство, работающее за счет электроэнергии, заправляется рядом с обычными авто.

Уже неделю в соцсетях идет обсуждение белорусского электробуса, замеченного на обычной заправке напротив гостиницы "Пекин" в Минске, передает «Еврорадио».

На фото видно, как 18-метровое транспортное средство, которое, по идее, работает за счет электроэнергии, заправляется рядом с обычными автомобилями. Пользователи интернета предположили, что обогрев работает на дизельном топливе.

Как узнали журналисты, они правы!

"Для отопления салона электробуса применяются дизельные отопители, поэтому для их заправки Минсктранс завозит электробусы на заправку", — говорит заместитель главного конструктора Сергей Чистов.

По словам Чистова, с экономической и технической точки зрения дизельные отопители эффективнее электрических.

В электробусе стоит стандартная система отопления салона: для того, чтобы в нем было тепло, предусмотрены два бака по 15 литров.