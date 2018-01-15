Почему Путин завидует товарищу Ким Чен Ыну 3 Александр Гольц

15.01.2018, 15:09

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Александр Гольц

Российский начальник хочет, но пока не может демонстрировать безумие такого уровня.

Ошиблись те, кто предполагал, что Администрация президента постарается провести избирательную кампанию максимально незаметно, так чтобы россияне проголосовали, не выходя из анабиоза, а нынешний начальник остался бы в кремлевском кабинете, продолжая пребывать в своей глубокой задумчивости.

Нет, к ужасу своего системного окружения, он, похоже, решил искать легитимности в качестве президента всех россиян. Так чтобы уж точно не зависеть от аппаратчиков. Именно поэтому, вопреки предсказаниям, никто из руководителей Администрации президента не возглавил его избирательный штаб.

Понятное дело, чиновники, как и раньше, будут отвечать за выборы. Они сгонят сначала дворников-врачей-учителей для отдачи подписи за выдвижение Путина, а потом на выборы. Но Путину хочется всеобщей поддержки. И поэтому он передвигается с вагоностроительного завода на встречу со школьниками, написавшими восторженные оды о будущем России, а оттуда — на беседу с коленопреклоненными главными редакторами. И везде общение с подведомственным народом (в тех случаях, когда его роль не выполняют специально выряженные охранники ФСО) строится в режиме ежегодных телешоу. Все у него чего-то просят, и он всем чего-то обещает. Кому-то материнский капитал, кому-то повышение минимальной зарплаты. И даже о разрешении рекламы водки истомившимся главным редакторам обещал подумать.

Уже видно, насколько ему тошно и скучно встречаться с клакерами, с которыми не то что каждое слово — каждое моргание заранее отрепетировали. Однако вопреки тому, что он говорил несколько лет назад, отнюдь не общения с Махатмой Ганди жаждет российский правитель. У него появился другой идеал. Редко о ком Путин говорит с таким восторгом, с каким он говорил о северокорейском тиране: «Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара. Во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника. И теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик».

Здесь та же логика, в рамках которой Сталина именуют эффективным менеджером. То, что третий представитель династии северокорейских правителей — людоед, который обрек свой народ на существование на грани голодной смерти в условиях восточной деспотии, совершенно не волнует Владимира Путина. Он вполне искренне восхищается тем, что Ким Чен Ын с помощью ядерного шантажа, смело балансируя на грани всеобщего уничтожения, добивается своего, заставляет весь мир подчиняться. На самом деле это путинский идеал: пусть горит весь мир, главное «решить задачу», сколь бы безумной она ни была. Поразительно, но российский президент, который не устает повторять, что безопасность россиян является для него важнейшим приоритетом, восторгается правителем, который угрожает затеять ядерный конфликт непосредственно на российских границах.

Я не однажды обращал внимание читателей на то, что корейский диктатор является не более чем талантливым учеником Владимира Путина. И тот, и другой старательно переводят любой конфликт с иностранными государствами в плоскость военного противостояния. А военное противостояние — в угрозы применить ядерное оружие. И тот, и другой, признаемся, пока что выигрывают. И вот, несмотря на то, что у Путина несколько тысяч ядерных боеприпасов, а у Кима — лишь несколько штук, российскому начальнику самое время посылать в Пхеньян подарок с надписью «Победителю ученику…». Ну вот нет у Кима прихлебателей, чьи чада и домочадцы живут в Лондоне. Нет у него заметных счетов за границей. И почти не зависит он от зарубежной торговли. Поэтому Ким с удовольствием демонстрирует по телевидению ядерный гриб над американскими городами.

А вот российский начальник хочет, но пока не может демонстрировать безумие такого уровня. Вместо этого приходится вяло предъявлять высосанные из пальца претензии по поводу договоров об ограничении ядерных вооружений. Пока что Путин не свободен так, как Ким. Но не будем радоваться. Все еще впереди…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»