Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров 2 15.01.2018, 15:24

Фото: Edward E. Louis, Jr

Длина тела зверька составляет 17 сантиметров.

Американские ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Primate Conservation, пишет zn.ua.

Животное получило название Cheirogaleus grovesi – карликовый лемур Гровса — в честь австралийского приматолога Колина Гровса. Длина тела зверька составляет 17 сантиметров, длина хвоста – 28 сантиметров. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы. Эти лемуры обитают в юго-восточной части острова и были обнаружены в двух национальных парках, Раномафана и Андрингитра. Они селятся в тропических лесах и питаются в основном фруктами.

Ученые открыли новый вид благодаря генетическому анализу. Исследователи сравнили новые данные с образцами, полученными в 2014-2015 годах. По мнению ученых, в ближайшее время может быть обнаружен еще один вид лемуров.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.