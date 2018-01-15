Французы хотят взыскать с России многомиллиардные долги по «царским займам» 18 15.01.2018, 15:59

5,757

Объем претензий может составить несколько десятков миллиардов долларов.

Во Франции журналисты обратили внимание на Международную федерацию держателей российских облигаций, которая требует от России выплатить долги царской власти вековой давности. Объем претензий, по словам некоторых членов организации, может составить несколько десятков миллиардов долларов, сообщает RFI.

В федерацию, по ее собственным уверениям, входят около 400 тыс. жителей Франции. В стране с 20-годов ХХ века действуют еще несколько подобных ассоциаций.

Долговые ценные бумаги России во Франции распространялись с 1867-го по 1917 год. Только в российские железные дороги французы за это время инвестировали 15 млрд золотых франков, что в настоящее время эквивалентно 53 млрд долларов.

В январе 1918 года Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат царских долгов, в результате чего сотни тысяч держателей облигаций понесли серьезные финансовые потери и даже разорились. Однако на удовлетворение подобных требований рассчитывать не стоит, честно предупреждают французские журналисты.

В 1996 году Москва и Париж договорились о том, что все долги Российской империи и СССР перед Францией до 1945 года будут признаны погашенными. С 1997-го по 2000 год Россия выплатила французам в рамках этого соглашения 400 млн долларов, что, по оценкам финансистов, с учетом инфляции не превышает 2% общей суммы. Держателям российских облигаций, которые не считают вопрос решенным, остается напоминать, что "Россия не объявляла себя банкротом" и "госдолг не имеет срока давности". Именно на это напирал в беседе с RFI президент ассоциации Эрик Санитас.