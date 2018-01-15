Александр Карницкий: Когда Миля на поле, ты просто отдыхаешь 1 15.01.2018, 16:07

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Александр Карницкий

Белорусский полузащитник «Тосно» рассказал о звездном нападающем брестского «Динамо».

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий поделился мнением о нападающем брестского «Динамо» Артеме Милевском, пишет «Трибуна».

– Было тяжело себя зарекомендовать?

– РФПЛ – турнир высокого уровня, но и я не всю жизнь играл в «Гомеле». Все-таки есть опыт выступления в БАТЭ, в чемпионате Израиля. Все это пригодилось в «Тосно». Я знал, как нужно себя вести.

– И как же нужно себя вести?

– Уверенно. Все-таки приезжаешь на легионерскую позицию, поэтому к тебе и отношение такое. Нужно ему соответствовать. Меня хорошо приняли. Кстати, больше других помогал адаптироваться Артем Милевский. Когда Миля на поле, ты просто отдыхаешь. Отдаешь любую передачу, и он ее принимает. Когда у тебя партнеры такого уровня, то не возникает никаких проблем. Да и по человеческим качествам к Артему нет никаких вопросов. Очень рад знакомству.

Расстроился, когда узнал о его переходе из «Тосно» в брестское «Динамо». Был бы только рад, если бы Миля остался в России. Видел, какого уровня этот игрок, поэтому совсем не удивился тому, как он заиграл в Бресте. Если у Артема есть желание и интерес, его просто невозможно остановить. Миля будет биться, стелиться в подкатах и забивать. Но для этого ему была нужна мотивация. Короче, Артем большой красавчик, один из самых сильных футболистов, с которыми я играл в одной команде, хоть и провели вместе всего несколько спаррингов, – сказал Карницкий.