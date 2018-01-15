Он заслужил право на вечность 2 15.01.2018, 16:23

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Борис Немцов

Фото: Dhārmikatva

В Москве создается Комитет действий, посвященных памяти Бориса Немцова.

Прошло три года с момента политического убийства Бориса Немцова — яркого и талантливого государственного деятеля России. К сожалению, истинные организаторы и вдохновители этого подлого преступления до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности. Следовательно, вина за смерть Бориса Немцова полностью ложится на действующую российскую власть, пишет novayagazeta.ru.

Инициативная группа предлагает всем демократическим силам России в самое ближайшее время сформировать организационный Комитет по проведению в Москве памятных мероприятий в честь Бориса Немцова в конце февраля — начале марта 2018 года. Считаем, что в Комитет должны войти представители политических партий и движений, авторитетные политики и общественные деятели, правозащитники и журналисты, деятели науки и культуры. Такое единение демократической общественности особенно важно накануне президентских выборов — важнейшего политического события для страны.

Имя Бориса Немцова объединяет российское демократическое движение.

Память о нем и его деле дорога всем сторонникам демократических перемен в России, всем прогрессивно мыслящим гражданам нашего государства.

Инициативная группа предлагает войти в состав Комитета лидерам общественного мнения, правозащитникам, руководителям Партии народной свободы (ПАРНАС), Партии Прогресса, движений «Солидарность» и «Выбор России», партий «Яблоко» и «Гражданская инициатива» и других общественно-политических сил, исповедующих демократические принципы.

В состав Комитета приглашаются также кандидаты в президенты России, готовые к проведению демократических реформ в стране.

Работа Комитета должна проходить на базе общегражданского консенсуса, возглавлять его должны общественные деятели, не связанные с конкретными политическими партиями.

На данный момент в Комитет уже вошли:

Людмила Алексеева, правозащитник; Лия Ахеджакова, актриса; Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор; Владимир Войнович, писатель; Светлана Ганнушкина, правозащитник; Леонид Гозман, политик; Евгений Гонтмахер, экономист; Геннадий Гудков, политик; Дмитрий Гудков, политик; Андрей Зубов, политик, историк; Михаил Касьянов, политик; Елена Лукьянова, профессор права; Андрей Нечаев, политик; Лев Пономарев, правозащитник; Владимир Рыжков, политик; Зоя Светова, журналист, правозащитник; Ксения Собчак, журналист, кандидат в президенты РФ; Александр Соловьев, общественный деятель; Олег Сысуев, вице-премьер правительства России в 1997—1998 годах; Виктор Шендерович, писатель.

Формирование Комитета продолжается.

Первым шагом частично сформированного Комитета действий стало Заявление, под которым подписались члены Комитета и которое открыто для подписания всеми его поддерживающими. В нем, в частности говорится:

- На месте гибели Бориса Немцова создан и функционирует народный Мемориал, который постоянно подвергается грубым «зачисткам» со стороны городских служб и нападениям, и погромам со стороны неустановленных лиц. Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы, которые несут, таким образом, политическую и моральную ответственность за действия вандалов.

Подобное относится также к попыткам собственников жилых помещений в доме, где проживал Борис Немцов, установить мемориальную табличку с его именем: вандалы при полном бездействии полиции и городской власти регулярно и безнаказанно срывают ее со стены здания.

Несмотря на обращения общественности, власти Москвы отказываются увековечить память о Борисе Немцове и установить памятный знак на месте его убийства, а также рассмотреть другие предложения по увековечение памяти. Удивляет также реакция Госдумы РФ и ряда должностных лиц страны на действия зарубежных государств, направленных на увековечивание памяти нашего выдающегося соотечественника. Это неприемлемо для страны, заявляющей о своей приверженности принципам международного права и приоритете в защите прав человека.

В этой связи члены Комитета по организации мероприятий, посвященных памяти Бориса Немцова, а также присоединившиеся к заявлению представители демократической общественности требуют от властей России и Москвы:

- Прекратить варварские «зачистки» народного Мемориала Бориса Немцова и принять срочные меры по обеспечению на месте его убийства общественного порядка;

- Вернуться к вопросу об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и рассмотреть иные предложения по увековечению памяти Бориса Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоречий общественно-государственную комиссию и провести ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.

Заявление подписано членами комитета. Его также поддержал поэт и музыкант Андрей Макаревич.