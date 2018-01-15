Коммуналка может снова подорожать 15 15.01.2018, 16:31

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Решение о повышении тарифов в Минске уже подготовлено.

Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне 9 миллионов рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции 15 января заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Юлия Сагайдак.

По ее словам, снижение затрат на оказание ЖКУ в 2017 году составило свыше 17 милионов рублей, на 2018 год ожидается снижение в размере 9 млн, передает БелТА.

Как отметила чиновница, в случае роста доходов населения, возможно, будет принято решение о дополнительном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Решение о повышении тарифов в Минске уже подготовлено и находится на рассмотрении в Министерстве юстиции, пишет ej.by.

«Повышение у нас происходит один раз в год. Но у нас также возможна индексация тарифов до четырех раз в год. В прошлом году она проводилась. Но перед таким решением обязательно Минэкономики, МАРТ изучают рост доходов населения. И только в увязке с этими цифрами могут приниматься решения об индексации тарифов. Будет ли это в 2018 году, надо задавать вопросы МАРТ. Но механизм такой предусмотрен», — сказала Юлия Сагайдак.

Напомним, с 1 января в Беларуси уже планово подняли тарифы на ЖКУ.