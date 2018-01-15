«Или он, или мы»: Участники нацотбора на «Евровидение» требуют дисквалификации Alekseev'а 17 15.01.2018, 16:57

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На белорусском отборе на «Евровидение-2018» разгорелся скандал.

Большинство участников национального отбора на «Евровидение-2018» готовы отказаться от борьбы, если в финале будет выступать украинский исполнитель Alekseev. Об этом Tut.by сообщил продюсер Александр Слуцкий.

Участники отбора написали письмо в адрес Белтелерадиокомпании. В нем утверждается, что исполнители не подпишут договор «на участие в финальной части национального отбора до момента принятия БТРК честного и справедливого решения -дисквалификации артиста Никиты Алексеева».

Причина конфликта — в разной трактовке песни Forever, с которой выступает Alekseev. По словам Александра Слуцкого, есть масса доказательств нарушения регламента отбора. 18 мая 2017 года на концерте в Киеве в рамках всеукраинского тура «Пьяное солнце» певец впервые исполнил песню «Навсегда», правда, на русском языке. Кроме того, она прозвучала 23 мая на концерте в Ставрополе, Россия (на момент публикации во «ВКонтакте» была доступна любительская съемка с выступления).

По мнению авторов письма, Forever — это версия песни «Навсегда», только переведенная на английский язык, немного переаранжированная и укороченная.

Александр Слуцкий приводит примеры двух ситуаций, которые, на его взгляд, похожи с теперешней: «В 2015-м Александр Солодуха подал свою заявку на участие в одном из отборов. До прослушивания выяснилось, что он пел эту песню на каком-то концерте. Его моментально сняли с прослушивания. Второй пример — Алексей Гросс. В 2013-м его команда купила у иностранных авторов песню, с ней исполнитель вышел в финал. Потом выяснилось, что эта песня уже звучала в одном из отборов в другой стране. Гросса сразу отстранили от участия. Чем такой особенный Alekseev, что все закрывают глаза на все его нарушения?».

«Мы тратим бешеные деньги, и статистами быть не хочется, — добавляет Александр Слуцкий. — Никто из нас не может противостоять команде Никиты Алексеева. Там огромнейшие средства, огромнейшая фан-база. Ни у одного из белорусов ее быть не может».

По словам Александра Слуцкого, на данный момент письмо еще никем не подписано. Исполнители отправили его в электронном виде в адрес Белтелерадиокомпании для ознакомления. Обсуждать все спорные моменты планируется завтра, 16 января, во время жеребьевки национального отбора. Тогда же певцы и представители их команды планируют представить нотариально оформленные доказательства своей правоты и «мирно обсудить с Белтелерадиокомпанией этот момент».

Как отметил Слуцкий, претензии к исполнителю Alekseev поддерживают Гюнешь, Napoli, Софья Лапина, Анастасия Малашкевич, ALEN HIT и Кирилл Ермаков. Что касается других участников, то, по словам нашего собеседника, группа Shuma сейчас находится на концерте в Киеве, связаться с ней не получилось. Группа «Радиоволна» сначала поддерживала претензии, изложенные в письме, но потом поменяла свою позицию. Продюсер группы Adagio Евгений Олейник вышел из общего чата в социальных сетях и не объяснил свою позицию, а Александра Ткач является несовершеннолетней.

В комментарии журналистам пиар-менеджер и координатор ALEKSEEV по Беларуси Сергей Андрианов отметил, что «песня Forever впервые была исполнена 11 января в отборочном туре белорусского отбора на „Евровидение“, ее студийная версия вышла в свет 9 января 2018 года. Песня „Навсегда“ в демоверсии была распространена 4 сентября, студийный оригинал — 9 ноября. Спор идет по поводу двух исполнений песни под рояльный аккомпанемент на концертах в Киеве (18 мая) и Ставрополе (23 мая). Мы утверждаем, что эта версия, исполненная на этих концертах, не является ни по музыке, ни по словам тем произведением, которое мы представили для отбора на „Евровидение-2018“, и это подтверждают договоры с разными авторами этих двух произведений».

«Уверены, что этот момент можно доказать, разобрав эти две песни (рояльную концертную версию „Навсегда“ и конкурсную Forever) по нотам и увидеть разницу — добавляет Андрианов. — Мы считаем, что дальнейшее разбирательство по этим вопросам должно перейти в юридическую плоскость. Понимаем, что ни Белтелерадиокомпания, ни EBU не допустят никакого нарушения в регламенте и примут юридически обоснованное решение».