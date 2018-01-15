Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет тюрьмы 1 15.01.2018, 17:07

2,510

Кирилл Серебренников

Фото: mskagency.ru

СК РФ завершил расследование в отношении известного российского режиссера.

Режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиненному в организации крупного мошенничества, грозит до десяти лет заключения.

Как рассказала РИА Новости адвокат Ирина Поверинова, СК завершил расследование в отношении режиссера и других фигурантов дела "Седьмой студии".

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом Поверинова отметила, что заявленный ущерб вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом в миллион рублей или более.

Ход расследования

Обыски у Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" прошли в мае прошлого года: СК заподозрил, что сотрудники театра украли средства, выделенные государством на реализацию проекта "Платформа".

По данным следствия, Минкульт перечислил "Седьмой студии", основанной Серебренниковым, несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые же похитили деньги с помощью фиктивных документов — в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Помимо Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор "Седьмой студии"

Юрий Итин, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

Все, кроме Масляевой, виновными себя не признают. Бухгалтер дала показания против других фигурантов. В начале октября ее перевели под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство.

Напомним, за известного российского режиссера вступились многие видные деятели сцены.