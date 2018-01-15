Насобиравший монетами 1650 рублей минчанин: В банке все пересчитали за пару минут 5 15.01.2018, 17:28

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А на этот год семья из Минска решила обзавестись копилкой в два раза больше.

Фото горы монет опубликовал недавно на своей страничке в «Фейсбуке№ актер и спортсмен Павел Сыроежкин, пишет kp.by. Если знать сумму, впечатляет еще больше - 1650 рублей!

- Разбили в Рождество копилку, в которую на протяжении года бросали только монеты номиналом 1 и 2 рубля. Бросали себе и бросали, чтоб мелочь в карманах не звенела, карапузу «на море». Похоже, сынуля точно на море теперь поедет, - подписал снимок Павел.

Журналисты дозвонились шоумену, чтобы выяснить, как в копилке удалось насобирать такую сумму.

- Первый раз в жизни копил так деньги! Никогда об этом не задумывался и цели много собрать не преследовал, - признался нам Павел. - Даже копилка появилась случайно: кто-то из друзей подарил на прошлый Новый год. Мы с женой бросали монетки и не обращали внимания. Потом они потихоньку перестали влезать. Мы пытались их утрамбовывать, а потом решили это дело вскрыть. Кстати, копилку можно было открыть только консервным ножом, и это плюс, ведь многие не выдерживают и извлекают деньги раньше срока.

ФОТО: фейсбук Павла Сыроежкина

На пересчитывание денег у супругов ушло полчаса: рубли отделили от двушек, потом разложили столбиками… Итого - 1650 рублей. Получается, в день в копилке оседало в среднем 4,5 рубля. А вес сбережений составил 6,3 кг!

- Мы шутили, что нам скажут в банке про эту гору монет, - продолжает Павел. - Но все прошло хорошо. В отделении даже оказалась специальная машинка, пересчитали все за пару минут.

- На что потратите? Действительно сыну на море?

- Накопительство не было целью. На море мы поехали бы в любом случае. А содержимое копилки в итоге обменяли на валюту и положили сыну на его депозит, где откладываем на его образование. Инфляцию никто не отменял, пусть работают.

Жена Павла, телеведущая Саша Павлова, отправилась в магазин за новой копилкой.

- На этот раз решили купить ее в два раза больше! Откладывать так деньги абсолютно не напрягает, а в конце года бах - и тринадцатая зарплата! - смеется Павел.

Чтобы пересчитать монетки, их пришлось разложить стопками до десять штук.

ФОТО: личный архив Павла Сыроежкина

Как правильно копить мелочь?

- Хороший вариант - откладывать в копилку монетки определенного номинала, те же 1 или 2 рубля, или помельче - 50 коп.

- Еще один способ - «обнуление». Каждый вечер (или каждую неделю) сумму в кошельке нужно округлять. Например, у вас есть 50 руб. 45 коп. Значит, в копилку вы отправляете 45 коп. В следующий раз остается 34 руб. 23 коп. - из них в копилку идут 23 коп.

- Способ для тех, кто решил отказаться от вредных привычек - например, курения или сладкого. Деньги, на которые вы купили бы пачку сигарет или шоколадку, бросайте в копилку!