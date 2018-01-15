Водитель на «зебре» не пропустил сразу трех инспекторов: чем закончилось дело? 13 15.01.2018, 17:32

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Все случилось рано утром 12 января прямо напротив отдела ГАИ Заводского района Минска.

Интересное видео появилось в интернете: наглый водитель умудрился не пропустить на «зебре» сразу троих инспекторов ГАИ! «Наглость 80-го уровня», «Мгновенная карма для водителя!» - посыпались сотни похожих комментариев.

Как удалось узнать kp.by, дело было 12 января в Серебрянке. Citroen ехал по улице Крупской и проезжал «зебру», которая находится прямо напротив отдела ГАИ Заводского района Минска. Дорогу переходили три инспектора – все в светоотражающих жилетах. Инспекторы направлялись на стоянку, которая находится по другою сторону улицы.

В результате водитель Citroen проехал буквально в нескольких десятках сантиметров от инспекторов. Заметил их водитель лишь тогда, когда один из опешивших работников ГАИ хлопнул папкой с документами по кузову Citroen.

Позже в ГАИ рассказали: за рулем находился 45-летний водитель. Инспекторам он пояснил, что не видел сотрудников ГАИ, так как они находились перед фарами машины, проезжавшей на встречу. На него составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Штраф максимальный – 122,5 рубля.