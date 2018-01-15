Премьер Польши получил престижную экономическую награду «Супервектор» 15.01.2018, 17:34

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий стал лауреатом ежегодной премии от Союза работодателей Польши.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий стал лауреатом премии «Супервектор» в рамках вручения наград «Векторы-2017». Политик был награжден за то, что в своей Стратегии ответственного развития он уделил должное внимание предпринимателям, сообщает «Польское радио».

Ежегодно церемонию вручения премий «Векторы» проводит Союз работодателей Польши (Pracodawcy RP). Награды присуждаются индивидуальным лицам либо организациям, сделавшим серьезный вклад в развитие польской экономики либо достигшим исключительных экономических успехов в данном году.

После получения «Супервектора» глава польского правительства признал, что такая премия обязывает:

«Она обязывает еще лучше определять векторы польской экономики, потому что наша цель – цель предпринимателей, бизнеса и нашей политической команды – едина: еще более сильная экономика, сильная Польша и сильное общество, благодаря чему мы можем иметь большую значимость в Европе».

Премьер Польши добавил, что его правительство будет прислушиваться к голосу предпринимателей.

«Векторы» вручаются с 2002 года. Ранее самую высокую награду «Супервектор» получали такие политики, как Лешек Бальцерович, Дональд Туск, Марек Бэлька, Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.