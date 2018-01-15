Правозащитники: Cитуация с правами человека в Беларуси значительно ухудшилась 2 15.01.2018, 17:46

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Фото: AP

Белорусские власти продолжают политические репрессии против инакомыслящих.

В течение 2017 года в Беларуси значительно ухудшилась ситуация с правами человека по сравнению с предыдущим периодом т.н. «мягких практик», которые начались в августе 2015 года i закончились с началом массовых акций «нетунеядцев».

Это отмечается в ежегодном отчете правозащитного центра «Весна».

По словам правозащитников, волна акций протеста, прокатившейся по многим городам страны против применения Декрета № 3, была воспринята властями как серьезная угроза дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, что привело к началу репрессий в отношении протестующих, активистов и лидеров оппозиции, независимых журналистов и правозащитников.

Всего в течение марта 2017-го тем или иным формам репрессий было подвергнуто более 900 человек (включая День Воли 25 марта в Минске). В течение 2017 года зафиксировано более 600 случаев привлечения граждан к административной ответственности в связи с реализацией свободы мирных собраний и выражения мнений, в более чем 250 случаях судьи назначали гражданам арест.

В 2017 году белорусские власти активно практиковали и политически-мотивированное уголовное преследование. По информации ПЦ «Вясна», этот вид репрессий применялся в отношении 40 граждан. 35 из них были задержаны 21-24 марта 2017 и содержались под стражей в СИЗО по делу о «подготовке массовых беспорядков».

Отдельно правозащитники обращают внимание на до сих пор не прекращенное уголовное дело в отношении активистов независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, начатое по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

За 2017 года правозащитники зафиксировали многочисленные случаи преследования журналистов независимых СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности.

Подчеркнем, что больше других пострадали журналисты «Белсата» – количество штрафов, назначенных нашим коллегам превысило 85.

В настоящее время в тюрьмах продолжают находиться политзаключенные Михаил Жемчужный и признанный международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести Дмитрий Полиенко.

Что касается проблемы смертной казни, несмотря на продолжение диалога с ЕС и ПАСЕ и призывы к введению моратория, в течение года в Беларуси продолжалось применение этого вида наказания. В 2017 году были вынесены три новых смертных приговора, а один был приведен в исполнение.