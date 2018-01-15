Путинская Россия версии 4.0 5 15.01.2018, 17:59

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Уже сейчас можно наблюдать дестабилизацию путинской системы.

"Когда Путин объявил о решении в очередной раз баллотироваться на пост президента, российская элита, вероятно, вздохнула с облегчением", - пишет Антон Шеховцов на страницах австрийского издания Wiener Zeitung (перевед — inopressa.ru).

"Российское руководство при Путине - это не единое целое, а конгломерат различных элитных групп с собственными интересами и целями, соперничающих за ресурсы и желающих ослабить враждебные группы. В этой системе Путин играет роль ведущего соревнования и главного судьи в конфликтах между элитами", - считает Шеховцов.

"Такая роль Путина уникальна: он создал эту систему сам и под себя, что означает, что его гипотетический уход с судейской вышки - например, если бы он проиграл выборы в марте - мог бы вызвать драматическую дестабилизацию системы и в конце концов ее коллапс. Можно сказать, что элита больше нуждается в президентстве Путина, чем он сам, но он тоже нуждается в ней, потому что еще не нашел преемника, который предоставит ему иммунитет, как он гарантировал Борису Ельцину в 2000 году", - пишет автор.

Тем не менее, уже сейчас можно наблюдать дестабилизацию путинской системы. Возмутителем спокойствия является Игорь Сечин, утверждает Шеховцов. Напомнив о процессе против Алексея Улюкаева, автор пишет: "Отчаянный и бесстыдный шахматный ход, который должен был унизить и нанести ущерб враждебной элите, к которой принадлежал Улюкаев (...), показал, что ультраконсервативная группа Сечина одерживает верх в путинской системе и тем самым нарушает внутренний баланс".

Есть еще несколько индикаторов, показывающих, что система Путина на четвертом уровне не только станет более консервативной и реакционной, но и сохранит антизападный тон, говорится далее.

Выдвижение кандидатуры Путина, состоявшееся на выставке "Россия - моя история", организованной епископом Тихоном, имеет символическое значение, считает Шеховцов. "Многие российские историки считают, что выставка Тихона, фактически представляющая собой собрание небылиц, превозносит консерватизм и авторитаризм и призвана продемонстрировать, что все попытки демократизировать Россию являются западными интригами, конечно, чуждыми российскому народу", - говорится в статье.

"Кажется, что Россия версии 4.0 будет воодушевлять общество на поддержку Кремля тремя концепциями: историческим величием страны, несовместимостью России с демократией и мифом о заговоре Запада. На фоне растущего экономического и социального упадка это означает, что репрессии внутри страны и агрессия в отношениях с другими странами будут расти", - прогнозирует автор.