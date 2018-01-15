Директор хозяйства под Могилевом рассказал, зачем стрелял в собак 21 15.01.2018, 18:03

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В Могилевском районе руководитель агрокомбината средь бела дня лично расстреливал собак.

Зоозащитники создали петицию и собирают подписи, чтобы уволили и привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными руководителя агрокомбината «Восход» Виктора Рябцева: на территории фермы в Могилевском районе он стрелял из пневматики по собакам, пишет tut.by.

Сам Рябцев настаивает: собак на территории молочно-товарного комплекса быть не должно, работников предупреждали об этом не раз. А он, мол, хотел лишь «отпугнуть свору, которая представляла опасность».

По словам сотрудников агрокомбината «Восход», исполняющий обязанности директора агрокомбината «Восход» Виктор Рябцев стрелял в собак на двух фермах днем 7 января. В итоге одна из собак лишилась глаза. Второй пуля попала в шею.

Руководитель не отрицает, что стрелял, но подчеркивает: он отпугивал животных, которые вели себя агрессивно, а не палил по ним прицельно.

— Собак, которые свободно бегают по территории фермы, быть не должно — ни своих, ни приблудившихся. Это нарушение санитарных норм, за которое могут выписать серьезный штраф. Да и не в штрафе дело, а в здоровье людей и скота. Мало того что собаки агрессивно себя ведут, так они еще могут стать распространителями бешенства — недалеко лес, лисы, — пояснил он и подробно рассказал, как обстояло дело.

По словам Виктора Рябцева, фермы в деревне Махово присоединили к агрокомбинату «Восход» незадолго до Нового года. Руководство посетило их и осталось недовольно беспорядком. Начальство увидело там собак и дало указание убрать их с территории фермы независимо от того, домашние ли это питомцы или бродячие животные.

И. о. директора рассказал, что 7 января в очередной раз объезжал присоединенные фермы. На первой его лаем встретила свора собак, среди которых были две крупные. Ни на одном из псов не было ошейника.

— Ферма эта находится близко к лесу, частично не огорожена. До ближайшего жилья — с полкилометра. Собаки лаяли, вели себя агрессивно. Я достал пневматическое ружье и выстрелил — не прицельно, а чтобы отпугнуть. До своры было метров 30−40. Собаки после выстрела разбежались, — вспоминает руководитель.

На следующей ферме его также встретили собаки — три, и снова все без ошейника. Мужчина снова достал ружье и выстрелил — чтобы отпугнуть.

— Только после выстрела вышла сотрудница, сказала, что одна из этих собак — ее. Я ей сказал, чтобы забрала ее и больше на ферму не приводила, это запрещено.

Виктор Рябцев не считает, что поступал жестоко, разгоняя собак выстрелами. Он настаивает: сотрудники фермы должны жестко соблюдать правила, так как производят пищевую продукцию.

— Если собака находится на ферме в качестве сторожа, она должна быть на цепи. А если собака свободно бегает по территории, не дай бог, подхватит бешенство и укусит корову? Во всем должен быть порядок.

По мнению Виктора Рябцева, в том, что на территории фермы находятся собаки, виноваты сотрудники, которые должны следить за соблюдением норм. Он также считает, что персонал фермы намеренно исказил информацию, рассказывая о случившемся СМИ. Тут не обошлось без личных обид, уверен Рябцев: «Но что касается профессиональной сферы, то тут все просто: нужно выполнять свою работу добросовестно».

Полугодовалую дворняжку Лукерью, которая лишилась глаза, забрали волонтеры. Собаку лечат и ищут ей хозяина. Хозяйка 12-летнего Мулика, который получил пулю в шею, говорит, что пес пошел на поправку: он уже сам вышел один раз на улицу, начал понемногу есть.

— Пулю не доставали — ветеринары сказали, что собака старая, может не выйти из наркоза, — поясняет животновод Алеся Климовцова. — Пес всегда был со мной: куда ни пойду — он за мной. На цепь его ни разу не сажали. Теперь я знаю, что собак брать на ферму запрещено, но раньше мне об этом никто не говорил: ни предыдущий руководитель, ни нынешний. Никогда таких замечаний не было.

Алеся Климовцова говорит, что ее Мулик может облаять незнакомого человека, но в тот день, когда приехал Рябцев, он спокойно сидел на улице. Женщина утверждает, что сначала руководитель спросил, чья собака, указывая на Мулика, а после ее слов о том, что это ее питомец, все равно прицельно выстрелил в пса.

— На той ферме, где собака лишилась глаза, знаю, что собаки точно лаяли на чужих — своих они не трогали. Как они там появились, не знаю — это были три щенка с одного помета. И они были ничьи.

Сейчас, говорит Алеся, собак на ферме, где она работает, нет.

Пневматическое ружье, изъятое у Рябцева, все еще находится на экспертизе, сообщил заместитель начальника Могилевского РОВД Артем Мишенин. По ее итогам милиция решит, как квалифицировать действия стрелявшего.