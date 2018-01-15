В школах Беларуси будут преподавать финансовую грамотность 1 15.01.2018, 19:00

Пока предмет будет факультативным.

Для учеников 8 – 9 класса в Беларуси вводят факультатив «Основы финансовой грамотности». Программа занятий уже утверждена Нацинститутом образования, передает БелТА сообщение пресс-центра Министерства образования.

На занятиях школьникам объяснят из чего состоит бюджет семьи, что включают собственность и сбережения, что такое заимствования. Кроме того, старшеклассников посветят в существующие банковские профессии, расскажут об электронном банкинге, инвестициях, налогах и сборах.

Планируется, что финансовую грамотность белорусские дети будут изучать 2 года. Это не только расширит их общий кругозор, но позволит обрести основу для участия в Олимпиаде по финграмотности, которую Министерство совместно с Национальным банком страны проводят каждый год среди учеников 10 и 11 классов.

– Внедрение основ финграмотности подготовит кадры, вооруженные знаниями и навыками для эффективной и компетентной работы в условиях рыночных отношений, – уверены в Министерстве образования.