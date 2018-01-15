Пять способов похудеть без тренировок 15.01.2018, 19:10

Ученые подтвердили, что увеличить энергозатраты организма можно и без физических упражнений.

Об этом пишет podrobnosti.ua со ссылкой на The journal of Clinical Investigation.

1. Поддерживайте низкую температуру в помещении

Холод повышает количество бурого жира - разновидности жировой ткани, которая тратит энергию, чтобы обогреть организм. Ученые выяснили, что у взрослых людей 50–100 г бурого жира увеличивают энергетические затраты на 150 -300 ккал в день.

Исследование показало, что при наличии бурого жира долгое пребывание (5-8 часов) в холодной комнате значительно увеличивает расход энергии, ускоряет утилизацию глюкозы по всему телу и повышает чувствительность к инсулину.

А исследование Франческо Цели и Пола Ли установило, что регулярный сон в холодной комнате (19 °С) в течение месяца увеличивает объем бурых жировых клеток на 42%, а их метаболическую активность - на 10%.

2. Чаще сидите на полу

Если вы смотрите телевизор на полу, а не на мягком диване или кресле, больше мышц напрягается, просто чтобы поддерживать тело в определенном положении. Также больше энергии тратится на то, чтобы сесть на пол и встать с него.

Помимо траты калорий, сидение на полу улучшает гибкость, тонус мышц и осанку.

Сидя на полу, вы можете смотреть телевизор или играть в видеоигры, разговаривать по телефону, читать книги, перекусывать или даже обедать: вынужденные движения корпуса во время такой трапезы улучшат пищеварение.

3. Жуйте жвачку

Джеймс Левин и Полетта Боколь из клиники Майо установили, что жевание жвачки увеличивает энергозатраты на 11 ккал в час.

Более того, жвачка помогает потреблять меньше калорий и при этом чувствовать себя более энергичным. Кэтлин Мелансон, профессор нутрициологии в Род-Айлендском университете, исследовала влияние жвачки без сахара на контроль веса. Когда участники исследования жевали жвачку в течение одного часа утром (три 20-минутных отрезка), они потребляли на 67 ккал меньше на завтрак и не компенсировали их в течение дня.

Оценивая свое состояние, участники заявляли, что чувствуют прилив энергии и меньший голод после жевания жвачки.

4. Ходите под динамичную музыку

Исследование итальянских ученых показало, что при прослушивании энергичной музыки быстрее повышается сердечный ритм.

Одна группа участниц крутила педали на велотренажере под музыку с темпом 150–170 BPM, другая - под ритмичную музыку с высоким BPM, а третья - вообще без музыки. В результате группы, тренирующиеся под энергичную музыку, быстрее достигали аэробной зоны (50–60% от максимальной частоты сердечных сокращений), а после достижения порога в 75% от максимальной ЧСС ритмичная музыка помогала им поддерживать темп и ускоряться.

Если вы не устраиваете себе кардиотренировок, то просто ходите под ритмичную музыку, например, на работу или в магазин. Так вы будете двигаться быстрее и потратите больше калорий.

5. Учитесь!

Несколько британских экспериментов показали, что решение сложных задач повышает потребление глюкозы. В процессе эксперимента одна группа выполняла простые действия, такие как повторяющееся нажатие на кнопку, а другая решала математические задачи.

У участников, решающих сложные примеры, уровень глюкозы упал. Это значит, что в процессе они потратили больше калорий.

Чтобы тратить больше калорий во время умственной активности, задание должно быть сложным и интересным. Только так вы сможете поддерживать высокую степень концентрации.

Хорошая новость состоит в том, что чем больше вы тренируете мозг, тем больше калорий он потребляет. В ходе исследования Геральд Ларсон обнаружил, что чем выше умственные способности человека, тем больше глюкозы потребляет кора мозга во время работы.

При этом напомним, что никакая умственная активность не сравнится с физическими упражнениями и простая домашняя тренировка сожжет больше калорий, чем самый сложный математический пример.