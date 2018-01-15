Скандал на «Дакаре»: белорусов обвинили в повреждении чужого внедорожника 5 15.01.2018, 19:22

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На юбилейном марафоне «Дакар» неожиданно разгорелся конфликт с участием белорусских гонщиков.

Лидера команды Сергея Вязовича обвинили в повреждении спорткара Toyota и даже выписали за это 20 минут штрафного времени. Как оказалось, внедорожник "спрятался" под дюной, не включил "аварийку" и оказался в практически невидимой для грузовика зоне, пишет pressball.by.

Загадочный инцидент произошел на четвертом этапе в окрестностях перуанского города Сан-Хуан-де-Маркона. МАЗ Сергея Вязовича, мчась по дюнам, догнал два грузовика, один из которых перевернулся на большом песчаном холме. Белорусы готовились обогнать второй экипаж, подошли к нему на короткое расстояние, но тот не смог забраться на дюну и поспешил назад, чем преградил дорогу другим. МАЗовским гонщикам ничего не оставалось, как спускаться вместе с ним — и в этот момент они задели задней частью застрявшую в песках "легковушку", рассказали в компании velcom, обеспечившей команду бесплатной мобильной связью.

"Спускаясь назад, мы не заметили, что там стоит Toyota — ребята сломались и даже не включили аварийную сигнализацию. Сдавая назад, мы смотрели вперед на идущий в 10 метрах от нас грузовик Scania, чтобы не стукнуться, но случайно ударились о Toyota, пока экипаж под капотом что-то ремонтировал. Касание было легким, незначительным — через пять минут они завелись и уехали, но обиду, видимо, затаили", — рассказывает Сергей Вязович.

Пустячный случай так бы и канул в пески "Дакара", если бы пилот внедорожника не написал жалобу организаторам гонки. Те в свою очередь заявление рассмотрели и, недолго думая, оштрафовали белорусский экипаж на 20 минут, которые так важны в борьбе за третье место. Впрочем, лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович не теряет надежды восстановить справедливость и ожидает окончательного решения судей.

"Они написали на нас жалобу, что мы якобы специально повредили их автомобиль. Хотя это смешно! Но судьи присудили штраф 20 минут и 300 евро, — сетует глава команды. — Сейчас мы подали протест, сняли видео с камер автомобиля, так что в течение ближайших дней, думаю, удастся это решение оспорить. Почему-то сейчас к нам очень предвзято отнеслись: мы ведь и видео предоставили, тогда как экипаж Toyota показал только фотографию помятой крышки багажника. Но мы верим, что в ситуации разберутся, а время нам вернут".

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером — телеком-оператор velcom. Основная цель — войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.