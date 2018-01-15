Навальный: Оставшихся нефтяных денег РФ хватит на выплату пенсий в течение 3,5 месяцев 20 15.01.2018, 19:45

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер опубликовал ролик, посвященный исчерпанию Резервного фонда РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем канале в YouTube ролик "А куда делись наши нефтяные деньги?", посвященный исчерпанию Резервного фонда РФ в конце 2017 года, передает gordonua.com.

Он подчеркнул, что благодаря высоким ценам на нефть у России была "гора счастья", когда с середины 2000-х годов в страну "полилась денежная река". Он отметил, что в Норвегии власти вложили средства в специальный фонд, размеры которого превысили $1 трлн, и благодаря грамотному управлению нефтяными деньгами многие поколения норвежцев будут зарабатывать на полученных сверхдоходах. Навальный подчеркнул, что Россия на экспорте нефти заработала около $2 трлн, а в Резервном фонде и Фонде национального состояния скопилось $177 млрд, которые за три года были растрачены властями на пропаганду, силовиков, финансирование коррупционных убыточных проектов и дотации оккупированному Крыму. По подсчетам Навального, при эффективном расходовании средств в Резервном фонде РФ еще оставался бы 1 трлн руб., однако денег в нем не осталось. А оставшихся нефтяных денег в Фонде национального благосостояния хватит только на выплату пенсий гражданам России в течение 3,5 месяца.

Резервный фонд России в 2016 году уменьшился в 3,7 раза и составил 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд). В декабре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что в 2017 году Резервный фонд России будет полностью исчерпан и правительство страны перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.

1 января Резервный фонд России, куда направлялись дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ, присоединили к Фонду национального благосостояния.