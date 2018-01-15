В Боровлянах пьяный водитель разбил восемь автомобилей 4 15.01.2018, 20:20

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Водитель скрылся с места происшествия.

В Боровлянах водитель Peugeot протаранил семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в группе «Боровляны» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ночью 15 января водитель Peugeot протаранил на улице Первомайской семь автомобилей. После серии столкновений Peugeot опрокинулся. Водитель легковушки с места происшествия скрылся, но оперативно был задержан.

По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем Peugeot, был пьян — 1,6 промилле алкоголя.

Фото: vk.com/borovljany