Папа римский: Мы находимся на грани ядерной войны 7 15.01.2018, 20:24

3,784

Фото: Reuters

По мнению папы римского Франциска, необходимо приложить все усилия для ядерного разоружения.

Папа римский Франциск во время визита в Чили признался, что боится ядерной войны. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на La Repubblica.

Понтифик заявил, что "мы находимся на грани, и чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события".

По его мнению, необходимо приложить все усилия для ядерного разоружения.

Находясь на борту самолета на пути в Чили, папа римский подарил журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото, пояснил понтифик, изображен мальчик, который несет мертвого брата в очереди в крематорий после удара ядерной бомбы.

Он отметил, что был потрясен фотографией и осмелился подписать ее "Плод войны".

Папа Франциск будет находится в Чили до 18 января, после чего направится в Перу, где пробудет до 21 января.