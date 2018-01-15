Арина Соболенко впервые сыграет на центральном корте на турнире «Большого шлема» 2 15.01.2018, 20:31

1,839

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка 16 января будет соперничать с австралийкой Эшли Барти.

Арина Соболенко (66-й номер рейтинга ВТА) впервые сыграет на центральном корте на турнире «Большого шлема» передает pressball.by.

Во вторник, 16 января, она стартует на открытом чемпионате Австралии. Наша соотечественница в рамках 1/64 финала будет соперничать с австралийкой Эшли Барти (17).

Ориентировочное начало поединка в 14.00 по минскому времени, она выйдет на корт после того, как свой матч завершит Роджер Федерер.

Кроме того, в 1/64 финала одиночного разряда белоруска Александра Саснович сыграет с американкой Кристиной Макхейл (73). Встреча с участием Александры ориентировочно стартует 16 января в 6.00.