Берлускони попал в очередной скандал 1 15.01.2018, 21:13

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Фото: pulpinternational.com

Экс-премьера Италии заподозрили в сокрытии махинаций при продаже «Милана».

Итальянская финансовая полиция передала миланской прокуратуре документы, в которых речь идет о возможных махинациях вокруг продажи компанией Сильвио Берлускони футбольного клуба «Милан», передает РБК.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, прокуратура Милана получила документы от Финансовой гвардии, изучавшей подробности сделки по продаже футбольного клуба «Милан» китайским инвесторам. Что именно содержится в этих бумагах, источник не объяснил.

Официально генеральный прокурор Милана Франческо Греко заявил, что расследования по продаже «Милана» нет. В Финансовой гвардии от комментариев отказались, равно как и в компании Fininvest, которая принадлежит семье Берлускони.

В минувшую субботу итальянская газета La Stampa опубликовала расследование, из которого следовало, что прокуратура заинтересовалась сделкой по продаже «Милана» китайским инвесторам за €740 млн. Авторы материала утверждали, что сделка была задумана в том числе для того, чтобы скрыть шедшие через клуб финансовые потоки, связанные с избирательной кампанией Берлускони.

Газета задавалась вопросом, почему в переговорах по продаже «Милана» участвовал тайский брокер, причастный к финансовым махинациям, а в итоге многократный чемпион страны, в последние годы оказавшийся в кризисе, был продан бизнесмену из Гонконга Ли Йонг Хонгу, который малоизвестен не только в Италии, но и в самом Китае.

Адвокат Берлускони Никкол Гедини, комментируя статью в La Stampa, назвал ее безосновательной и клеветнической. В свою очередь глава Fininvest Марина Берлускони (дочь экс-премьера Италии) назвала материал возмутительным и «удивляющим своим низким уровнем». По ее словам, во время переговоров по продаже «Милана» Fininvest действовал «максимально открыто и корректно».