Данкверту пришлась не по вкусу рогачевская сгущенка 19 15.01.2018, 21:23

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Россельхознадзор вернул в Беларусь 18 тонн рогачевской сгущенки.

18 тонн рогачевского сгущенного молока, которые везли из Беларуси в Смоленскую область России, остановили сотрудники Россельхознадзора 10 января. После проверки груз отправлен обратно, сообщает gomel.today.

Российские специалисты обнаружили, что сгущенка перевозилась в тентовом автомобиле, который находился в неудовлетворительном санитарном состоянии. При этом был нарушен температурный режим, определенный производителем и указанный в имеющемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также на маркировочных этикетках продукции.

Также российские эксперты обнаружили, что по адресу, указанному в документах как место погрузки продукции, нет организации, которой разрешается проводить перевозку товаров из одной страны в другую.