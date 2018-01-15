Хоккейное минское «Динамо» выпустило фильм в честь 70-летнего юбилея 15.01.2018, 21:46

В эти январские дни динамовцы отмечает знаковый юбилей.

Ровно 70 лет назад, в январе 1948 года, на столичном стадионе «Пищевик», находившемся в парке имени Максима Горького, стартовал розыгрыш кубка города Минска по хоккею. Сообщение об этом находим в тогдашней периодике — газетах «Советская Белоруссия» и «Звязда». Среди команд, упомянутых в публикациях, минское «Динамо». Ни имена игроков, ни даже результаты их первого выступления неизвестны, но именно это — точка отсчета истории клуба, пишет официальный сайт клуба.

С 60-х годов минское «Динамо» становится постоянным участником городских и республиканских соревнований. Основу команды составляют воспитанники собственной школы. Постепенно динамовцы собирают полный комплект наград чемпионата БССР — бронза-1951, серебро-1969, золото-1968.

Новый поворот в истории клуба происходит в 1976 году, когда руководство БССР приняло решение о комплексном развитии хоккея в республике. В чемпионате СССР вместо минского «Торпедо» Беларусь стало представлять минское «Динамо», также на всесоюзную арену вышла динамовская школа, которая переехала в только что построенный каток в парке имени Максима Горького и была переименована в «Юность».

В Минск приехал главный тренер Виталий Стаин и группа игроков.

За четыре года обновленной команде удалось прошагать от второй союзной лиги до высшей. В сезоне 1980/81 минское «Динамо» впервые сыграло в элитном дивизионе чемпионата СССР. И хотя пребывание на этом уровне оказалось кратковременным, всего на один год, уже начиная с сезона 1987/88 динамовцы становятся постоянными участниками высшей лиги чемпионата СССР.

Костяк команды под руководством Владимира Крикунова составляют местные воспитанники.

Из «Динамо» того времени выйдут почти все главные звезды белорусского хоккея — Андрей Ковалев, Александр Андриевский, Андрей Скабелка, Эдуард Занковец, Владимир Цыплаков, Олег Антоненко, Олег Хмыль, Сергей Стась, Руслан Салей, Василий Панков… Список можно продолжать и продолжать!

В 1993 году «Динамо» было переименовано в «Тивали», который начал выступать сначала в Межнациональной хоккейной лиге, затем в чемпионате Беларуси. История клуба прервалась…

13 августа 2003 года клуб был возрожден и стал выступать в чемпионате Беларуси.

Постепенно «Динамо» стало одним из лидеров отечественного первенства, завоевав золото-2007, серебро-2006, бронзу-2008, Кубок-2005 и Кубок-2006.

С образованием КХЛ в сезоне 2008/09 минчане стали одними из основателей лиги. За десять КХЛовских сезонов «зубры» четыре раза сыграли в плей-офф, дважды заняли 5-е место в Западной конференции, выиграли Кубок Шпенглера.

В честь юбилея клуб выпустил и специальный фильм.