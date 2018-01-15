Литва обнародовала «список Магнитского» 2 15.01.2018, 22:01

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Фото: DELFI

Департамент миграции Литвы обнародовал санкционный список россиян, которым запретили въезд в страну.

Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список из 49-ти россиян, которым из-за нарушения прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.

Как сообщает Delfi, этот список был обнародован на прошлой неделе на основании вступления в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского".

В списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство.

Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов. Сторонники Магнитского утверждают, что ответственность за его смерть несет власть России. Кремль эти обвинения отрицает.

В списке значатся лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского.

Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналёва, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица также в списке.

Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии.

"Список Магнитского" можно скачать здесь.