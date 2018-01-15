Александр Рыбак хочет повторно участвовать в «Евровидении» 2 15.01.2018, 22:12

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Норвежский музыкант белорусского происхождения выиграл «Евровидение» в 2009 году.

Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак решил поучаствовать в нынешнем конкурсе «Евровидение».

Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Артист заявил, что попробует свои силы в национальном отборе в Норвегии, передает «Еврорадио».

Также Рыбак выложил клип на свою новую песню «That's How You Write А Song» («Вот как надо писать песни»).

Как известно, Александр Рыбак выиграл «Евровидение» в 2009 году. Тогда он представлял Норвегию и исполнял композицию «Fairytale». Тогда композиции наивысшую оценку в 12 баллов дали 16 стран.