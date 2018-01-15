В США отмечается День Мартина Лютера Кинга 1 15.01.2018, 23:07

Ежегодно, в третий понедельник января американцы отдают долг памяти борцу за гражданское равноправие.

В понедельник американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга-младшего, чествуя человека, ставшего олицетворением американской борьбы за права человека, глубоко сознававшего, что успех этого движения зиждется на принципах ненасилия, передает «Голос Америки».

Каждый год – в третий понедельник января – американцы отдают долг памяти погибшему от рук убийцы лидеру движения за гражданские права, который в 1950- 1960 годах организовал ненасильственные выступления протеста, направленные против существовавшей на американском Юге сегрегации – борьбу за равноправие чернокожих американцев и, в частности, за их избирательные права.

В этот день по всей стране многие американцы чтут память неутомимого борца против расизма, участвуя в тех или иных местных общественных проектах. В 1994 году Конгресс высоко оценил этот дух социальной инициативы, объявив День Мартина Лютера Кинга национальным днем служения.

В ходе церемонии, состоявшейся в пятницу в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп отдал дань памяти Кинга, напомнив о его «мирном крестовом походе за справедливость и равенство».