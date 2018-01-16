Крах агрогородков: что с ними не так? 15 16.01.2018, 8:01

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Фото: belta.by

На бумагах все красиво. В реальности – бардак.

Добраться до собственного дома жительница Колодищей Галина Ярошевич может только в резиновых сапогах. Каждый поход в магазин для нее испытание, так как идти приходится через лужи и грязь. Асфальтирования участка дороги на пересечении улиц Окольной и Подгорной местные жители ждут уже 20 лет.

Раньше семья Ярошевичей каждую весну ремонтировала дорогу. Сейчас засыпать ямы самостоятельно им не позволяет здоровье. Галина – инвалид второй группы. Ее муж Владимир после инсульта получил первую группу инвалидности и самостоятельно не встает с постели.

«Мужа завезти – раньше можно было подъехать до калитки, его на тележке вывозили, к зубному возили, или в поликлинику по необходимости можно было как-то, а сейчас машина не проходит», – жалуется Галина телеканалу «Белсат».

Не может подъехать к дому и машина скорой помощи. А из-за отсутствия уличной системы водоотвода, заливает не только улицу, но гараж и подвал в доме Ярошевичей.

На бумагах все красиво. В реальности – бардак

Электричество, газ, водопровод, транспортное соединение и связь с городом и, конечно же, асфальтированные дороги – коммуникации, которые должны быть гарантированы в агрогородке, к которому относятся и Колодищи. На практике на качество дорог тут жалуются многие:

«Здесь нужно надевать резиновые сапоги для того, чтобы пройти».

«Ну невыносимо жить и видеть эту грязь вокруг. Вот это Ореховая – большая гора. Как только наступают морозы и гололед, не подняться».

«У меня невестка, у нее двое маленьких детей, с коляской не пройти и не проехать. Машины застревают. Это нормально? И когда это все будет сделано?»

С этим же вопросом в местный сельсовет неоднократно обращалась и Галина Ярошевич, однако даты, на которую запланирован ремонт, так и не услышала. Мол, на асфальтирование части дороги по улице Окольной в бюджете нет денег.