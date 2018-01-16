Airbus бьет рекорды и готов прекратить выпуск самолета-гиганта 1 16.01.2018, 7:44

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В борьбе с американским конкурентом Boeing европейский самолетостроитель по итогам 2017 года одержал победу.

Кто крупнейший самолетостроитель планеты? Это либо американская компания Boeing, либо европейская Airbus. В XXI веке они практически поровну делят между собой мировой рынок средне- и дальнемагистральных пассажирских лайнеров: то один вырвется немного вперед, то другой. По итогам 2017 года на победу могут претендовать оба производителя. Это стало ясно после того, как авиастроительная компания Airbus, составляющая основу аэрокосмического концерна Airbus Group, вслед за Boeing обнародовала 15 января свои валовые показатели, пишет Немецкая волна.

Производственные рекорды 15 лет подряд

Если взять число изготовленных и переданных заказчикам машин, то мировым лидером шестой раз подряд оказались американцы: Boeing выпустила 763 самолета, Airbus - 718 лайнеров. Если же посмотреть на число полученных заказов, то бесспорным победителем года оказались европейцы. Airbus увеличила свой портфель на 1109 заказов, что на 52 процента больше, чем было в 2016 году. У Boeing клиенты заказали 912 машин.

Хотя Airbus вновь недотянула до показателя Boeing, компания весьма довольна теми 718 самолетами, которые были переданы в минувшем году 85 заказчикам. Это - очередной производственный рекорд четырех ее заводов. Два основных находятся во Франции (Тулуза) и Германии (Гамбург), сборка осуществляется также в Китае и США. Airbus расширяет выпуск пассажирских лайнеров вот уже 15 лет подряд, подчеркивается в сообщении для прессы.

Добиться очередного рекорда удалось вопреки серьезным проблемам с поставщиками, прежде всего - с американской фирмой Pratt & Whitney: она частично сорвала производственный график европейского самолетостроителя из-за технических проблем у новейших двигателей для А320neo - модернизированной и особо экономичной версии самого востребованного среднемагистрального аэробуса.

Глава Airbus Фабрис Брежье заявил 15 января, что в этом году число выпущенных лайнеров может составить порядка 800 единиц. Иными словами, он проанонсировал на 2018 год очередной производственный рекорд и, возможно, победу над американским конкурентом по числу выпущенных машин.

Спасти A380 сможет только Emirates

В то же время другой прозвучавший в тот же день прогноз свидетельствует о том, что Airbus проиграл Boeing концептуальный спор о путях развития рынка дальнемагистральных лайнеров. Коммерческий директор европейского самолетостроителя Джон Лихи сообщил, что если не удастся заключить контракт с Emirates о продаже этой авиакомпании партии самолетов А380, то у Airbus не останется иного выбора, как прекратить программу по выпуску данной модели.

Он пояснил, что Emirates (уже заказавшая 142 экземпляра А380) является в настоящий момент, по-видимому, единственным воздушным перевозчиком, способным в ближайшие 8-10 лет ежегодно приобретать как минимум шесть экземпляров этого самолета-гиганта. "Если заказов не будет, мы рано или поздно прекратим выпуск этого самолета", - подтвердил и Фабрис Брежье.

Тем самым два руководителя компании фактически признали, что рынка для крупнейшего в мире двухпалубного пассажирского самолета нет и что их компания совершила стратегическую ошибку, приняв в самом начале 2000-х годов решение о разработке и производстве самолета, способного перевозить от 550 до 850 пассажиров.

Ошибочная оценка перспектив трансконтинентальных авиаперевозок

Привела к этой ошибке принципиально неправильная оценка перспектив развития трансконтинентальных авиаперевозок. В компании Airbus исходили из того, что бурный рост пассажиропотоков на планете приведет к повышенному спросу на перелеты между хабами - узловыми аэропортами с большим количеством стыковочных рейсов. Такими, к примеру, как базовый аэропорт Emirates Дубай.

Иными словами, европейцы полагали, что, скажем, отправляющиеся в Европу жители Юго-Восточной Азии будут на среднемагистральных или региональных самолетах сначала слетаться, к примеру, в Сингапур, чтобы затем оттуда на дальнемагистральном гиганте лететь далее во Франкфурт. Или, предположим, японцы будут сначала все вместе лететь из Токио в Лос-Анджелес, чтобы оттуда продолжить полет в другие города США.

А руководство Boeing, наоборот, пришло к выводу, что в XXI веке люди не очень-то захотят делать пересадки, а потому на межконтинентальных маршрутах востребованы будут не столько самолеты-гиганты, курсирующие между несколькими хабами, сколько лайнеры средних размеров, напрямую доставляющие пассажиров в самые разные точки назначения.

Производство А350 набирает обороты

Поэтому американская корпорация не стала вкладывать деньги в разработку нового поколения своего летающего с 1969 года гиганта B747, ограничившись лишь его постоянной модернизацией, а вместо этого сделала ставку на разработку дальнемагистрального B787 Dreamliner на 200-300 пассажиров, который впервые поднялся в небо в 2009 году, через четыре года после первого полета А380.

Американцы оказались совершенно правы, о чем свидетельствует большой спрос на Dreamliner и падение интереса к B747: этот самолет теперь заказывают уже фактически только для грузовых авиаперевозок. Европейцы, вовремя спохватившись, частично исправили свою стратегическую ошибку, разработав в ответ на B787 модель собственного дальнемагистрального самолета А350 на 300-400 пассажиров.

Этот лайнер впервые взлетел в 2013 году, а в 2017 году компания Airbus, как было объявлено 15 января, передала заказчикам уже 78 экземпляров А350, что примерно на 60 процентов больше, чем годом раньше. К концу нынешнего года планируется довести производство этой модели до десяти экземпляров в месяц.

В то же время выпуск А380 составил за весь прошлый год лишь 15 машин. Однако самый тревожный сигнал состоит в том, что в 2017 году на этот самолет-гигант не поступил ни один-единственный новый заказ, более того, два прежних были аннулированы. Так что пока Airbus отрабатывает прежние заказы. Их на самолет А380 поступило в общей сложности 317. Из них 222 лайнера уже переданы авиакомпаниям, 95 еще предстоит построить.

Поэтому о прекращении производства аэробуса А380 в ближайшем будущем речь не идет, его выпуск еще целый ряд лет продолжится. Но если в скором времени не появится достаточного количества новых покупателей, то этому амбициозному проекту положат конец, продолжать его из соображений престижа не станут. После заявлений руководителей Airbus в этом теперь не осталось сомнений.